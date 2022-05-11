В России в апреле рухнули продажи новых автомобилей
Спрос на новые автомобили в России в апреле 2022 года упал на 78,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ежемесячном отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По данным организации, в апреле 2022 года в РФ было реализовано 32 706 новых легковых автомобилей и LCV (лёгкий коммерческий транспорт). Это на 119 258 штук меньше, чем за второй весенний месяц прошлого года.
По итогам января-апреля текущего года падение составило 43% - было продано 293 846 экземпляров новых легковушек и LCV, тогда как за четыре месяца 2021 года 515 934 штуки.
Ранее автоконцерн Stellantis, владеющий брендами Opel и Peugeot, объявил о приостановке производства автомобилей на заводе в Калуге из-за растущего числа перекрёстных санкций и трудностей с логистикой, сообщает RT.
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