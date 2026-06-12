Илон Маск стал первым триллионером в истории

ПЕРВЫЙ ТРИЛЛИОНЕР

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым триллионером и самым богатым человеком в истории благодаря размещению акций его компании SpaceX на IPO. По данным агентства Reuters, ранее представители фирмы говорили, что она привлечет рекордные $75 млрд в рамках IPO. Отмечается, что при таких параметрах весь бизнес самой крупной аэрокосмической компании мира можно оценить в $1,77 трлн.

Известно, что SpaceX обнародовала цену и количество акций накануне их публичного размещения на бирже 11 июня. Компания разместила 555 млн 555 тысяч 555 акций по цене $135 за одну акцию. Ценные бумаги SpaceX будут торговаться на электронной бирже Nasdaq с 12 июня под индексом SPCX.