Суд отклонили иск Илона Маска к OpenAI и Сэму Альтману на $150 млрд

Суд в США отклонил иск предпринимателя Илона Маска к OpenAI и сооснователям компании Сэму Альтману и Грегу Брокману. Как сообщает The New York Times, присяжные обосновали решение тем, что миллиардер подал заявление после истечения трёхлетнего срока давности.

В иске, поданном в 2024 году, Маск утверждал, что OpenAI и Microsoft незаконно извлекли выгоду из активов стартапа после его трансформации в коммерческую структуру. Предприниматель требовал компенсацию ущерба в размере $150 млрд.

Маск также обвинял компанию и Альтмана в отходе от первоначальной миссии — безвозмездно служить интересам человечества и превращения компании в коммерческое предприятие, тесно связанное с Microsoft.

Ранее в ходе заседания по его иску против разработчика искусственного интеллекта OpenAI Маск указал, что возможный конец человечества при использовании ИИ был продемонстрирован в фильме «Терминатор», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

