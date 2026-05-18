Суд отклонили иск Илона Маска к OpenAI и Сэму Альтману на $150 млрд

Суд в США отклонил иск предпринимателя Илона Маска к OpenAI и сооснователям компании Сэму Альтману и Грегу Брокману. Как сообщает The New York Times, присяжные обосновали решение тем, что миллиардер подал заявление после истечения трёхлетнего срока давности.

В иске, поданном в 2024 году, Маск утверждал, что OpenAI и Microsoft незаконно извлекли выгоду из активов стартапа после его трансформации в коммерческую структуру. Предприниматель требовал компенсацию ущерба в размере $150 млрд.