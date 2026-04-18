Отец Илона Маска назвал Россию прекрасным местом для инвестиций
18 апреля 202608:26
Россия - высокотехнологичная страна, подходящая для инвестиций. Об этом заявил эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций, отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск.
«Россия, вне всякого сомнения, прекрасное место для инвестиций», - отметил он в интервью РИА Новости.
Как указал Маск-старший, в РФ очень много «привлекательных областей», куда можно вложить деньги.
Ранее Эррол Маск приехал в Россию в третий раз за последние десять месяцев, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Отец Илона Маска назвал Россию прекрасным местом для инвестиций
