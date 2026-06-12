Бриллиантовый миф: Почему у производителей алмазов нет перспектив

«Я так понимаю, что это лоббируют производители сырых алмазов, потому что существует такая проблема идентичности настоящих алмазов и лабораторных. И сегодня лабораторные бриллианты и бриллианты из настоящих алмазов простой человек визуально различить не может. Надо проводить специальный анализ. В 1990-м году я встречался с одним крупным американским миллиардером, и он говорил, что у вас с алмазами бесперспективный бизнес. Потому что, если бедная женщина всю жизнь будет копить, накопит и купит настоящий бриллиант, никто не подумает, что у нее настоящий бриллиант. А если жена Рокфеллера наденет лабораторный поддельный бриллиант, то никто не подумает, что у нее подделка. Сейчас как раз настали такие времена. Лабораторные алмазы по цене в десятки раз дешевле, а по внешнему виду абсолютно невозможно отличить», - объяснил он.

При этом, по словам Тумусова, бриллиантовый бизнес основан на мифах.