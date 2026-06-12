Бриллиантовый миф: Почему у производителей алмазов нет перспектив
Депутат от Якутии Федот Тумусов в эфире НСН подтвердил, что сейчас без специальной экспертизы невозможно отличить природные и лабораторные алмазы.
Запрет на то, чтобы называть лабораторные камни алмазами — в первую очередь в интересах производителей натуральных камней, при этом сам алмазный бизнес является бесперспективным, так как лабораторные камни почти невозможно отличить от натуральных, но стоят первые гораздо дешевле. Об этом в беседе с НСН заявил депутат Федот Тумусов.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что с осени 2026 года лабораторные камни в России не смогут называться бриллиантами и станут «ограненными синтетическими алмазами». В связи с этим их вес больше нельзя будет указывать в каратах.
Отмечается, что такая мера должна защитить потребителей: до сих пор ритейлеры могли смешивать изделия разных категорий. Нововведение может привести к снижению потребительского спроса и создать риски для ювелиров. Тумусов подтвердил, что сейчас невозможно без специальной экспертизы отличить друг от друга природные и лабораторные алмазы.
«Я так понимаю, что это лоббируют производители сырых алмазов, потому что существует такая проблема идентичности настоящих алмазов и лабораторных. И сегодня лабораторные бриллианты и бриллианты из настоящих алмазов простой человек визуально различить не может. Надо проводить специальный анализ. В 1990-м году я встречался с одним крупным американским миллиардером, и он говорил, что у вас с алмазами бесперспективный бизнес. Потому что, если бедная женщина всю жизнь будет копить, накопит и купит настоящий бриллиант, никто не подумает, что у нее настоящий бриллиант. А если жена Рокфеллера наденет лабораторный поддельный бриллиант, то никто не подумает, что у нее подделка. Сейчас как раз настали такие времена. Лабораторные алмазы по цене в десятки раз дешевле, а по внешнему виду абсолютно невозможно отличить», - объяснил он.
При этом, по словам Тумусова, бриллиантовый бизнес основан на мифах.
«Цель этой меры простая — чтобы люди понимали где настоящий камень, а где лабораторный — подделка. Бриллианты — это миф с точки зрения красоты. Но сейчас мировоззрение меняется — у нас цифровой век. То, что было красивым сто лет назад — сегодня не красота. Была история с так называемыми "кровавыми алмазами". В Африке начали добывать алмазы, но там шла гражданская война. И они были очень дешевые. И производители алмазов запустили рекламу, что это «кровавые алмазы», то есть алмазы, добытые на месте убийства людей. Но чем они отличаются? То есть все это мифы», - заключил собеседник НСН.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что драгоценные камни не станут новым биткоином, так как нарушен принцип массовости и доступности с точки зрения определения «фальшивок».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЦСКА проведет благотворительный турнир в поддержку Евгения Алдонина
- Бриллиантовый миф: Почему у производителей алмазов нет перспектив
- Армия России взяла под контроль населенный пункт Приют в ДНР
- В США заявили, что не смогут помочь Европе и Украине с поставками газа
- Мединский заявил, что система маркировки литературных произведений требует доработки
- Глава Татарстана Минниханов стал лауреатом премии Нобеля
- В Норвегии оштрафовали трех шведов за бросание камней через границу с Россией
- «Проблематичное будущее» или успех? Что ждет МХАТ им. Горького после назначения Вильясте
- Количество пострадавших при атаке БПЛА в Нижнекамске достигло четырех
- Сенатор Шейкин рассказал о мошеннических схемах после ЕГЭ и ОГЭ