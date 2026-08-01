Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области, ранены водитель и два пассажира

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадала пассажирская «Газель» — ранения получили три человека. Об этом проинформировал врио главы региона Егор Ковальчук.

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В публикации на платформе «Макс» он уточнил, что удар нанёс дрон‑камикадзе: он атаковал маршрутку, которая двигалась по маршруту неподалёку от посёлка городского типа Погар.

По словам Ковальчука, травмы получили водитель транспортного средства и две женщины‑пассажирки. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь в больнице.

Ранее в белгородском Шебекине украинский БПЛА атаковал гражданский автобус, пострадали 19 мирных жителей.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотникиВСУ

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