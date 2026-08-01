После покушения состояние Андрея Черезова стабильное
Пресс‑служба компании‑производителя БПЛА «Овод» сообщила РИА Новости, что состояние Андрея Черезова — предпринимателя и главного конструктора серии российских FPV‑дронов — остаётся стабильным. По данным ведомства, медицинская помощь при тяжёлом ранении была предоставлена своевременно.
Инцидент произошёл в среду в Туле: по информации пресс‑службы следственного управления СК России по Тульской области, неизвестный предпринял попытку застрелить бизнесмена в подъезде дома на улице Михеева. В результате Черезов был госпитализирован. Позднее в компании «Овод» подтвердили, что пострадавшим оказался именно Андрей Черезов — разработчик FPV‑дронов семейства «Овод». По факту покушения возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют круг причастных лиц.
Стоит отметить, что имя Черезова фигурирует в базе данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Кроме того, менее чем за неделю до покушения Евросоюз внёс в санкционный список компанию «Русская лаборатория воздушного транспорта», которую возглавляет предприниматель, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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