После покушения состояние Андрея Черезова стабильное

Инцидент произошёл в среду в Туле: по информации пресс‑службы следственного управления СК России по Тульской области, неизвестный предпринял попытку застрелить бизнесмена в подъезде дома на улице Михеева. В результате Черезов был госпитализирован. Позднее в компании «Овод» подтвердили, что пострадавшим оказался именно Андрей Черезов — разработчик FPV‑дронов семейства «Овод». По факту покушения возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют круг причастных лиц.



Стоит отметить, что имя Черезова фигурирует в базе данных украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Кроме того, менее чем за неделю до покушения Евросоюз внёс в санкционный список компанию «Русская лаборатория воздушного транспорта», которую возглавляет предприниматель, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

