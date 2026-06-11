Не массовая история: Почему рубины не станут новым биткоином
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что на малые камни сегодня упал спрос, потому что их сложно отличить от синтетики, бриллианты в один карат оказались в кризисе, но только не камни с историей.
Драгоценные камни не станут новым биткоином, так как нарушен принцип массовости и доступности с точки зрения определения «фальшивок», заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
Новый биткоин — это рубин, пишут СМИ. Он будет расти в цене на 50–100%, а спрос на него уже подскочил, рассказали «Базе» эксперты. Рубины добывают в Мьянме, Таиланде, Гренландии, Мозамбике, на Мадагаскаре. Последние годы их добыча снижалась, а цена росла. Например, цена необработанных мозамбикских рубинов с 2018 по 2024 год выросла в 2,6 раза, следует из данных сайта Gemfields. А на днях на сайте Геммологического института Америки опубликовали новость о том, что в крупнейшем месторождении Мьянмы осталось около 15% запасов. Ювелиры ждут роста цены рубина на 50–100% в год, а спрос на него уже активизировался в Дубае.
«Вполне может сработать эта тема, сейчас в мире дефицит идей, куда вложить деньги. Но рубин – это не новый биткоин, потому что биткоин доступен для широких масс и создан по образу золота. Драгоценные камни ценились всегда, но сделать из них именно массовую историю сложно. Это больше для элит, пока нет продукта для широкой аудитории», - отметил он.
Голубовский подчеркнул, что главная причина такого положения вещей не в цене, а в сложной экспертизе.
«Конечно, можно инвестировать в драгоценные камни, есть люди, которые это делают профессионально. Но у вас должна быть очень хорошая экспертиза, потому что даже то, что на вид выглядит одинаково, может иметь очень разную цену. Здесь важно происхождение камня, конкретное месторождение, история, огранка и так далее. Там весь комплекс очень тонких вещей. Золото – это тоже драгоценность, но общедоступная, а камни – это другая категория. На малые камни сегодня упал спрос, потому что их сложно отличить от синтетики. Поэтому бриллианты в один карат оказались в кризисе, но только не камни с историей. Уникальные камни всегда будут дорожать в цене. Но это сложный рынок, надо понимать всё, чтобы вам банально фальшивку не предложили», - заключил собеседник НСН.
Украшения с синтетическими бриллиантами незначительно уступают в цене изделиям с натуральными камнями, поскольку массовый потребитель не видит большой разницы и готов платить, заявил в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.
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