«Вполне может сработать эта тема, сейчас в мире дефицит идей, куда вложить деньги. Но рубин – это не новый биткоин, потому что биткоин доступен для широких масс и создан по образу золота. Драгоценные камни ценились всегда, но сделать из них именно массовую историю сложно. Это больше для элит, пока нет продукта для широкой аудитории», - отметил он.

Голубовский подчеркнул, что главная причина такого положения вещей не в цене, а в сложной экспертизе.

«Конечно, можно инвестировать в драгоценные камни, есть люди, которые это делают профессионально. Но у вас должна быть очень хорошая экспертиза, потому что даже то, что на вид выглядит одинаково, может иметь очень разную цену. Здесь важно происхождение камня, конкретное месторождение, история, огранка и так далее. Там весь комплекс очень тонких вещей. Золото – это тоже драгоценность, но общедоступная, а камни – это другая категория. На малые камни сегодня упал спрос, потому что их сложно отличить от синтетики. Поэтому бриллианты в один карат оказались в кризисе, но только не камни с историей. Уникальные камни всегда будут дорожать в цене. Но это сложный рынок, надо понимать всё, чтобы вам банально фальшивку не предложили», - заключил собеседник НСН.

Украшения с синтетическими бриллиантами незначительно уступают в цене изделиям с натуральными камнями, поскольку массовый потребитель не видит большой разницы и готов платить, заявил в беседе с НСН исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков.

