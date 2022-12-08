«Без денег, но с клиентами»: Рестораторы подвели итоги уходящего года

Санкции, логистические трудности и скачки доллара заставили рестораны экстренно править меню в 2022 году и повышать цены. В борьбе за клиента пришлось отказаться от части прибыли, сохранив имидж. Однако владельцы ресторанов не унывают, ожидают более успешного 2023 года, да и на уходящий год не сетуют – говорят, что в пандемию было гораздо хуже.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов и сооснователь ресторанного холдинга «Тигрус» Хенрик Винтер в беседе с НСН подвели итоги «обнадеживающего» года и обозначили планы индустрии на будущее.

ПОКА БЕЗ ПРИБЫЛИ

По словам Миронова, ресторанный бизнес начал этот год уверенно и продуктивно, но никто не был готов к резким переменам. Несмотря на довольно быструю адаптацию отрасли, «вернуть» часть утраченной прибыли так и не удалось.

«У ресторанов не бывает уже простых лет, мы это понимаем. Слава Богу, что без пандемии и локдаунов. Год начался очень продуктивно, потом были перебои с логистикой, с товарами, были прыжки в ценах из-за курса доллара. В какой-то момент это все стабилизировалось, выручка ресторанов достаточно высокая, она не падает, несколько изменилась рентабельность, прибыль упала – что-то с этим сделать проблематично», - рассказал ресторатор.