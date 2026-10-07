Сборная России осталась на 35-м месте в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу сохранила 35-е место в рейтинге Международной футбольной федерации (ФИФА). Обновлённый список опубликован на сайте организации.
Лидером рейтинга является действующий чемпион мира - сборная Испании. Далее в тройке лидеров расположились национальные команды Аргентины и Франции.
Сборная Англии занимает четвёртую строчку. Португальская национальная команда поднялась на пятое место, опередив Бразилию и Марокко. Замкнули ТОП-10 Бельгия, Нидерланды и Мексика.
Ранее сборная России разошлась ничьей с Нигерией. Товарищеский матч в нижнем Новгороде завершился со счётом 3:3, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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