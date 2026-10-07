КУЛЬТУРНЫЙ МОСТ

Выступающие пришли к выводу, что культура сегодня выступает важным мостиком между двумя странами, даже когда между ними тысячи километров.

Центральной темой переговоров стало творчество Степана Эрьзи — скульптора, чья жизнь прошла через Россию, Европу и Латинскую Америку, а теперь его наследие впервые приходит в Китай.

Участники говорили о многогранной схожести русской и китайской культур, которые основаны на духовности, человеческих ценностях, поиске глубинных смыслов.

Китайские коллеги отметили, что страна только в последние сто лет начала интересоваться и изучать русскую культуру, но теперь не собирается останавливаться. Местные художники и искусствоведы признались, что остались под большим впечатлением от выставки российского скульптора.

Елена Бутрова пригласила китайских молодых специалистов в Россию для совместной работы и обучения. Впоследствии можно будет собирать и совместные выставки, отметила она.

Вячеслав Бобрышев предложил провести в Москве выставку молодых китайских скульпторов на базе фонда Эрьзи. Главным итогом рабочей встречи стало приглашение на совместную творческую работу китайских специалистов в Россию.

Проект — это не просто выставка, а комплексная просветительская программа. В ее рамках пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам Мордовии и творчеству скульптора, интерактивные экскурсии и лекции для студентов китайских вузов, направленные на глубокое погружение в художественное наследие Эрьзи. После официальной церемонии и первой экскурсии выставки прошла также рабочая встреча с участием российских и китайских представителей из профильных учреждений.

Затраты на реализацию проекта частично покрыты за счет денежных средств, предоставленных фондом «Русский мир». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи несет важную миссию, собирает и популизирует культуру и творчество великого скульптора, работы которого в Азии оказался впервые. Огромное внимание организации выставки уделил лично основатель и президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.

Ожидается, что выставку посетят не менее 30 000 китайских зрителей.

