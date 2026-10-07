В Циндао прошла рабочая встреча деятелей культуры из России и Китая
В китайском городе Циндао проходит выставка скульптур Степана Эрьзи, в рамках открытия также состоялась встреча деятелей культуры из России и Китая.
В китайском городе Циндао 24 сентября состоялось торжественное открытие выставки скульптур Степана Дмитриевича Эрьзи. Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения Эрьзи, ранее его работы выставлялись в Европе, Латинской Америке и России. И вот теперь шедевры впервые добрались до Азии. Выставка будет работать целый месяц, посетители смогут не только увидеть работы всемирного известного автора, но и проникнуться традициями и его культурой.
Но выставка стала лишь важной частью масштабного международного проекта. Культурное событие послужило толчком для дальнейшего взаимодействия двух народов, а также для связи творчества Эрьзи с современными художниками разных стран и народов.
В рамках торжественной церемонии открытия состоялась также рабочая встреча с участием российских и китайских представителей из профильных учреждений, спецкор НСН принял участие в мероприятии, которое уже нарекли «культурным мостом» между Россией и Китаем.
РАЗГОВОРЫ О ГЛАВНОМ
В диалоге приняли участие представители обеих сторон — художники, искусствоведы, кураторы и педагоги.
От китайской стороны выступали начальник третьего отдела развития промышленности Пилотной зоны Китай-ШОC Сунь Цзин, генеральный секретарь Ассоциации скульпторов г. Циндао Чжан Тинлинь, заместитель декана Института художественного дизайна Даляньского политехнического университета, член Совета Китайского общества прикладных искусств, член Совета Комитета по дизайнерскому образованию Китайской ассоциации высшего образования, постоянный член Постоянного комитета народного политического консультативного совета района Сигань г. Далянь Гао Цзяцзи, генеральный директор ООО «Культурное развитие Цяньчэн» г. Далянь, вице-президент Торговой палаты г. Чжанцю г. Циндао.
Модератором рабочей встречи стала руководитель проекта «Выставка скульптур. Степан Дмитриевич Эрьзя» Радмила Миретина, от российской стороны выступили также руководитель представительства Россотрудничества в КНР, советник Посольства России в Китае Татьяна Уржумцева, вице-президент Международного фонда искусств им. С.Д. Эрьзи Елена Бутрова, специальный представитель президента Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Вячеслав Бобрышев, руководитель павильона России в Международном экспоцентре «Жемчужина ШОС» в г. Циндао Светлана Ван.
Татьяна Уржумцева раскрыла роль российских культурных проектов в развитии международного гуманитарного сотрудничества двух стран. По ее словам, выставка в Циндао стала лишь частью большого международного проекта.
Светлана Ван добавила, что уже множество проектов было реализовано на площадке центра ШОС, после чего зародилась идея создания целого русского клуба с привлечением экспертов из разных сфер и отраслей.
«Выставка к 150-летию Степана Эрьзи — пример того, что серьёзный культурный проект выстраивает гуманитарный диалог и укрепляет дружбу между Россией и Китаем. В этом я вижу силу Павильона России в Пилотной зоне Китай-ШОС: он не ограничивается одним форматом, а создаёт целую систему мероприятий с международным резонансом. Мы и впредь будем привлекать российские организации для проведения ярких событий на нашей площадке», - сказала она.
КУЛЬТУРНЫЙ МОСТ
Выступающие пришли к выводу, что культура сегодня выступает важным мостиком между двумя странами, даже когда между ними тысячи километров.
Центральной темой переговоров стало творчество Степана Эрьзи — скульптора, чья жизнь прошла через Россию, Европу и Латинскую Америку, а теперь его наследие впервые приходит в Китай.
Участники говорили о многогранной схожести русской и китайской культур, которые основаны на духовности, человеческих ценностях, поиске глубинных смыслов.
Китайские коллеги отметили, что страна только в последние сто лет начала интересоваться и изучать русскую культуру, но теперь не собирается останавливаться. Местные художники и искусствоведы признались, что остались под большим впечатлением от выставки российского скульптора.
Елена Бутрова пригласила китайских молодых специалистов в Россию для совместной работы и обучения. Впоследствии можно будет собирать и совместные выставки, отметила она.
Вячеслав Бобрышев предложил провести в Москве выставку молодых китайских скульпторов на базе фонда Эрьзи. Главным итогом рабочей встречи стало приглашение на совместную творческую работу китайских специалистов в Россию.
Проект — это не просто выставка, а комплексная просветительская программа. В ее рамках пройдут мастер-классы по традиционным ремеслам Мордовии и творчеству скульптора, интерактивные экскурсии и лекции для студентов китайских вузов, направленные на глубокое погружение в художественное наследие Эрьзи. После официальной церемонии и первой экскурсии выставки прошла также рабочая встреча с участием российских и китайских представителей из профильных учреждений.
Затраты на реализацию проекта частично покрыты за счет денежных средств, предоставленных фондом «Русский мир». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи несет важную миссию, собирает и популизирует культуру и творчество великого скульптора, работы которого в Азии оказался впервые. Огромное внимание организации выставки уделил лично основатель и президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.
Ожидается, что выставку посетят не менее 30 000 китайских зрителей.
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