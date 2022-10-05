«Рискуем потерять Китай»: Запрет импорта мяса в Россию повлечет ограничение его экспорта

Ранее сенатор от Белгородской области Евгений Савченко предложил запретить импорт мяса и создать дополнительный госрезерв мясных консервов. По его словам, это поможет поддержать отрасль. Юшин заявил, что упразднять торговые отношения с другими странами нельзя.

«Во всем мире что-то продают и что-то покупают. Многие страны, равно как и Россия, вполне могут обеспечить себя мясом, но мы ведем с ними активную двустороннюю торговлю. Россия, присоединяясь к ВТО, взяла на себя определенные обязательства, и их нужно выполнять. На протяжении почти 20 лет действуют меры таможенно-тарифного регулирования, определяющие, в частности, условия для ввоза мяса из других стран. Надо полагать, что Савченко предлагал запретить импорт и из дружественной Белоруссии, между тем, более 60% мяса птицы и 40% говядины мы везем именно оттуда», — сказал Юшин.

Собеседник НСН объяснил, чем опасны подобные запреты.

«Когда мы хотим что-то запретить, надо понимать, что тогда нам взаимно могут перекрыть поставки мяса за рубеж. Например, в России практически не едят куриные лапки, а в Китае это деликатес. В случае запрета импорта мы можем потерять китайский рынок. Нужно не запрещать, а активно и эффективно пользоваться доступными нам в рамках участия в ВТО мерами таможенно-тарифного регулирования. К примеру, сегодня можно ввозить в Россию до 200.000 тонн говядины без пошлины в Россию, хотя мы имеем право поставить пошлину 27,5%. Развитие будет, когда мы защитим свой рынок и обеспечим долгосрочную рентабельность внутреннего производства. Нельзя забывать, что переговоры о доступе на рынки других стран нашей мясной продукции иногда длятся по 7-8 лет с участием высших руководителей страны. Глупо терять такие достижения», — отметил аналитик.

Предприниматель подчеркнул, что Россия наращивает темпы мясного производства внутри страны.

«Сегодня Россия — один из крупнейших мировых производителей мяса птицы (пятое место), индейки (третье место) и свинины (пятое место). Импорт мы сократили почти до нуля, однако в рамках здоровой конкуренции мы используем таможенные пошлины и квоты. Например, если 10-12 лет назад импорт свинины составлял 1.250.000 тонн, то в этом году мы ввезли всего лишь 15000 тонн при собственном производстве предварительно 4.500.000 тонн, из которых более 200.000 тонн пойдет на экспорт. А мясо птицы мы поставляем почти в 60 стран мира», — заявил Юшин.

Собеседник НСН также объяснил, в чем выгода хранения мясного госрезерва в консервах.

«В критические моменты соответствующие резервы, запасы могут решать чрезвычайные проблемы. Например, при наводнении нельзя довести охлажденное мясо из-за невозможности использования специального транспорта, а консервы не требуют специальных условий для транспортировки. К тому же, несколько лет назад большую долю госрезерва составляло свежее непереработанное мясо, часто на кости. Это нерационально и неэкономично с точки зрения использования ресурсов, например, площадей, энергии. Если же увеличить долю консервов (мяса птицы, индейки, свинины), мы сэкономим государственные ресурсы. Еще один важный момент — если мясо на кости, нужно искать специалистов, занимающихся разделкой и обвалкой, иначе кости пойдут в никуда, хотя их можно даже экспортировать. Повторюсь, нужно рационально обеспечить наши потребности, экономя ресурсы», — добавил предприниматель.

Ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что Москва увеличила поставки мяса и мясной продукции на 11,5%.

