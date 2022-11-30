«Купят за рубль»: Владельцев ТЦ упрекнули в их скором закрытии
Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков заявил НСН, что владельцы торговых центров терпят убытки и безуспешно пытаются их продать.
Владельцы торговых центров не смогли выстроить новую стратегию управления и терпят убытки, продать объекты сейчас будет очень сложно, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с НСН.
В России может обанкротиться каждый второй торговый центр, рассказали «Известиям» участники рынка торговой недвижимости. Сейчас на продажу выставлено уже около 200 моллов, отметили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). Федяков рассказал, что найти покупателей для торговых центров будет непросто.
«Причин достаточно много, и уход крупных иностранных брендов, и падение доходов населения, и тренд на переход в онлайн. Я бы отметил еще один фактор, который невозможно не учитывать – это закостенелость, граничащая с тупостью, владельцев торговых центров. Они почему-то категорически отказываются эволюционировать», - отметил Федяков.
По его словам, торговые центры могли сделать уклон в сторону услуг, но промедлили и оказались в убыточном положении.
«Дело в том, что эти проблемы были предсказуемы, мы с начала спецоперации говорили, что надо менять стратегию работы торговых центров. Фактически торговые центры так и остаются «пенсионными фондами» каких-то крупных чиновников или околокриминальных структур. Одним из направлений развития торговых центров должна была бы стать сервисная функция. Во всем мире в торговых центрах оказываются медицинские услуги и любые другие услуги», - рассказал собеседник НСН.
Именно поэтому сейчас продать торговые центры будет проблематично, некоторые придется «сливать» за один рубль, другие просто закроются, объяснил Федяков.
«Сейчас коммунальные платежи, налоги очень стали давить на владельцев торговых центров. До половины торговых центров сейчас приносят убытки владельцам. Существенная часть торговых центров, которые построены пять и более лет назад, находятся в состоянии того, что они окупились после строительства, либо уже почти окупились. Сейчас торговые центры не приносят именно рентный доход, поэтому стоит вопрос, купит ли их кто-то или придется их сливать за символический один рубль. Некоторые просто закроются», - предположил эксперт.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», почему владельцы российских торговых центров не будут массово разрывать контракты с компаниями из недружественных стран.
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