«Купят за рубль»: Владельцев ТЦ упрекнули в их скором закрытии

Владельцы торговых центров не смогли выстроить новую стратегию управления и терпят убытки, продать объекты сейчас будет очень сложно, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с НСН.

В России может обанкротиться каждый второй торговый центр, рассказали «Известиям» участники рынка торговой недвижимости. Сейчас на продажу выставлено уже около 200 моллов, отметили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). Федяков рассказал, что найти покупателей для торговых центров будет непросто.



«Причин достаточно много, и уход крупных иностранных брендов, и падение доходов населения, и тренд на переход в онлайн. Я бы отметил еще один фактор, который невозможно не учитывать – это закостенелость, граничащая с тупостью, владельцев торговых центров. Они почему-то категорически отказываются эволюционировать», - отметил Федяков.

По его словам, торговые центры могли сделать уклон в сторону услуг, но промедлили и оказались в убыточном положении.