«Будет дефицит»: Российские кондитеры ищут производителей сырья в Турции и Азии

Собеседница «Радиоточки НСН» согласна с тем, что на импортозамещение зарубежного сырья для производства сладостей потребуется несколько лет.

«Чтобы российские производители могли покрыть все внутренние потребности, нужно время. В России, например, производят спреды – смесь различных масел. А вот заменителей молочного жира или эквиваленты какао-масла не делают в России. В таком случае предприятия будут использовать натуральные продукты в производстве, но это тоже отразится на цене», - отметила Эльдарханова.

Сегодня представители отрасли, по ее словам, испытывают трудности с логистикой, оплатой за сырье.

«Работать стало сложнее. Исчезают возможности купить сырье. Даже если Европа продолжает продавать, то есть трудности с доставкой, оплатой – платежи идут по 2-3 недели, а поставщик может просто отказаться. Часть поставщиков упаковки и материалов для отделки отказались от сотрудничества, а красители, фольга хорошего качества пока только в Европе, потому ухудшается качество упаковки. Плохо, тяжело, но мы всегда преодолеваем трудности», - резюмировала Эльдарханова.

Ранее Ирина Эльдарханова в эфире НСН говорила, что антироссийские санкции могут привести к уменьшению ассортимента дорогих кондитерских изделий.

