«Будет дефицит»: Российские кондитеры ищут производителей сырья в Турции и Азии
Ряд ингредиентов для производства сладостей, импортируемых из Евросоюза, трудно будет заменить, сказала НСН председатель совета директоров группы компаний «Конфаэль» Ирина Эльдарханова.
Подавляющее большинство кондитерских предприятий используют в производстве сладостей европейские ингредиенты. Если Россия запретит их импорт, то это скажется на качестве продукции и розничных ценах, заявила вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Минсельхоз в качестве контрсанкций прорабатывает возможность запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве. Под санкции, по данным «КоммерсантЪ», могут попасть маргарин, спреды, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты масла какао. В Минсельхозе заявили, что решений по данному вопросу пока нет, но ведомство прорабатывает создание дополнительных каналов поставки сырья российского производства. Эльдарханова убеждена, что некоторые ингредиенты будет сложно заменить.
«Подавляющее число предприятий все эти ингредиенты используют, потому что они удешевляют продукцию. Запрет приведет к дефициту сырья, что в свою очередь приведет к росту цен на них и готовую продукцию. Уже был пример, когда после начала спецоперации случился дефицит эквивалента какао-масла. Его цена выросла до стоимости натурального продукта. Но часть европейских ингредиентов трудно заменить. Придется искать поставщиков в Турции, Юго-Восточной Азии. Все это приведет к удорожанию продукции», - сказала Эльдарханова.
Собеседница «Радиоточки НСН» согласна с тем, что на импортозамещение зарубежного сырья для производства сладостей потребуется несколько лет.
«Чтобы российские производители могли покрыть все внутренние потребности, нужно время. В России, например, производят спреды – смесь различных масел. А вот заменителей молочного жира или эквиваленты какао-масла не делают в России. В таком случае предприятия будут использовать натуральные продукты в производстве, но это тоже отразится на цене», - отметила Эльдарханова.
Сегодня представители отрасли, по ее словам, испытывают трудности с логистикой, оплатой за сырье.
«Работать стало сложнее. Исчезают возможности купить сырье. Даже если Европа продолжает продавать, то есть трудности с доставкой, оплатой – платежи идут по 2-3 недели, а поставщик может просто отказаться. Часть поставщиков упаковки и материалов для отделки отказались от сотрудничества, а красители, фольга хорошего качества пока только в Европе, потому ухудшается качество упаковки. Плохо, тяжело, но мы всегда преодолеваем трудности», - резюмировала Эльдарханова.
Ранее Ирина Эльдарханова в эфире НСН говорила, что антироссийские санкции могут привести к уменьшению ассортимента дорогих кондитерских изделий.
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