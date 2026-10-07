Меньше половины россиян (44%) могут читать книгу в течение часа и не отвлекаться на другие задачи, выяснили Аналитический центр НАФИ и книжный сервис Литрес (есть в распоряжении НСН). Способность в течение долгого времени сосредоточиться на чтении выше у старшего поколения: среди россиян в возрасте 55+ лет таковых 52%, а среди 35–44-летних — 36%. Жавнеров объяснил, что сегодня человек находится в режиме многозадачности, постоянных уведомлений и обилиия информации, и если книга не захватит внимание целиком с первых же страниц, он будет отвлекаться.

«За внимание человека борются огромные корпорации, огромное количество социальных сетей, и достаточно тяжело сопротивляться всем этим вещам. Другой момент заключается в том, что сегодня у хорошего произведения в самом начале будет быстрое развитие сюжета, и потом уже раскрывается основная история. А если мы возьмем старые фильмы или книги, то там будет медленное развития истории и мало интересного в самом начале. И многим людям тяжело пройти этот момент, когда скучно, потому что нас уже научили, что уже начало книги или фильма должно быть интересным и захватывающим. Сегодня человеку очень сложно заставить себя читать или смотреть то, что ему не нравится и неинтересно. Если автор не дал что-то цепляющее в первые же 10-20 страниц, то тебе уже тяжело, ты чувствуешь, что это бессмысленно» — пояснил психолог.

Он отметил, что из-за многообразия литературы человеку сложно выбрать настолько захватывающую литературу, чтобы она могла конкурировать с социальными сетями и легким медиаконтентом.

«Бывают книги, которые прочитаешь и думаешь: "Жалко, что книга кончилась!" Здесь вопрос в селекции, в выборе. Нужно найти совпадение своих интересов с тем, как написана книга, найти жанр, автора, стиль, который сам по себе уже подходит тебе. Сейчас это сложно, так как есть большое многообразие, мы видим популярные книги или книги с хорошими отзывами и рецензиями, но при этом не можем получить удовольствие в процессе, потому что они не соответствуют тому, чего бы мы хотели. В условиях многообразия литературы нужно научиться выбирать правильные для себя вещи, которые резонируют и доставляют удовольствие в процессе чтения. Есть авторы, которые даже обучающую литературу пишут, используя свои речевые обороты, словечки, примеры, и уже само повествование доставляет удовольствие. И ты наслаждаешься самим процессом того, как автор раскрывает ту или иную тему», — отметил Жавнеров.