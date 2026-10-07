Психолог объяснил, почему короткие видео победили чтение
При просмотре коротких видео люди получают бурю эмоций, однако, чтобы добиться успеха, необходимо ставить в приоритет развивающий и познавательный контент, заявил НСН Павел Жавнеров.
В условиях большого выбора и трансформации привычек, современному человеку сложно выбрать книгу, которая захватила бы его настолько, чтобы не отвлекаться на другие задачи, объяснил в беседе с НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Меньше половины россиян (44%) могут читать книгу в течение часа и не отвлекаться на другие задачи, выяснили Аналитический центр НАФИ и книжный сервис Литрес (есть в распоряжении НСН). Способность в течение долгого времени сосредоточиться на чтении выше у старшего поколения: среди россиян в возрасте 55+ лет таковых 52%, а среди 35–44-летних — 36%. Жавнеров объяснил, что сегодня человек находится в режиме многозадачности, постоянных уведомлений и обилиия информации, и если книга не захватит внимание целиком с первых же страниц, он будет отвлекаться.
«За внимание человека борются огромные корпорации, огромное количество социальных сетей, и достаточно тяжело сопротивляться всем этим вещам. Другой момент заключается в том, что сегодня у хорошего произведения в самом начале будет быстрое развитие сюжета, и потом уже раскрывается основная история. А если мы возьмем старые фильмы или книги, то там будет медленное развития истории и мало интересного в самом начале. И многим людям тяжело пройти этот момент, когда скучно, потому что нас уже научили, что уже начало книги или фильма должно быть интересным и захватывающим. Сегодня человеку очень сложно заставить себя читать или смотреть то, что ему не нравится и неинтересно. Если автор не дал что-то цепляющее в первые же 10-20 страниц, то тебе уже тяжело, ты чувствуешь, что это бессмысленно» — пояснил психолог.
Он отметил, что из-за многообразия литературы человеку сложно выбрать настолько захватывающую литературу, чтобы она могла конкурировать с социальными сетями и легким медиаконтентом.
«Бывают книги, которые прочитаешь и думаешь: "Жалко, что книга кончилась!" Здесь вопрос в селекции, в выборе. Нужно найти совпадение своих интересов с тем, как написана книга, найти жанр, автора, стиль, который сам по себе уже подходит тебе. Сейчас это сложно, так как есть большое многообразие, мы видим популярные книги или книги с хорошими отзывами и рецензиями, но при этом не можем получить удовольствие в процессе, потому что они не соответствуют тому, чего бы мы хотели. В условиях многообразия литературы нужно научиться выбирать правильные для себя вещи, которые резонируют и доставляют удовольствие в процессе чтения. Есть авторы, которые даже обучающую литературу пишут, используя свои речевые обороты, словечки, примеры, и уже само повествование доставляет удовольствие. И ты наслаждаешься самим процессом того, как автор раскрывает ту или иную тему», — отметил Жавнеров.
В исследовании также отмечается, что после чтения люди чаще чувствуют спокойствие (32%), удовлетворение (25%) и вдохновение (11%). При этом после просмотра коротких видео часть опрошенных чувствуют усталость и желание отдохнуть от экрана (22%), еще 18% испытывают ощущение потраченного зря времени. Эксперт объяснил, почему так происходит.
«Человек попадает в калейдоскоп разных эмоций: где-то его удивляют, где-то его пугают, где-то его рассмешили, где-то ему показали что-то интересное, эстетику, путешествия, конфликты. За один присест он может узнать сотни разных историй и испытать сотни разных эмоций. И, конечно, это выматывает, но именно этого человек и хотел. Если мы возьмем сколько людей читают книги, сколько смотрят фильмы, а сколько смотрят Reels, Shorts и TikTok — мы увидим большую диспропорцию в сторону коротких видео. Не потому что с людьми что-то стало не так, а потому, что появился новый формат удовольствия, который максимально легко потреблять, и он дает бурю эмоций. А человек хочет проводить время с максимальным счастьем, а не с максимальной пользой. Но в то же время, если человек хочет добиться чего-то в этой жизни, преуспеть в какой-то области, он должен научиться отделять эти вещи, и читать книги, смотреть фильмы и видео с целью улучшения своей жизни. Длинные обучающие ролики на YouTube, обучающие книги — это все требует внимания и концентрации. Но чем больше человек способен тратить времени на эти вещи и уменьшать время, которое он тратил бы на просмотр коротких роликов, тем более развитым, успешным он будет», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее Павел Жавнеров в беседе с НСН объяснял, как организовать отдых так, чтобы получить максимальное восстановление.
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