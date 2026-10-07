Песков: СМИ сообщают много ложной информации о ситуации в Иркутской области
СМИ сообщают очень много информации об эпидемиологической ситуации в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, большинство из опубликованных по данной теме материалов - ложная информация.
«Нужно ориентироваться... на заявления и информацию Роспотребнадзора, головного ведомства Анны Поповой, которая, кстати, вчера разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте», - указал представитель Кремля.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали спокойной санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области, Иркутске и Шелехове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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