Песков: СМИ сообщают много ложной информации о ситуации в Иркутской области

СМИ сообщают очень много информации об эпидемиологической ситуации в Иркутской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Посольство США в РФ предупредило американцев об угрозе чумы и призвало покинуть страну

По его словам, большинство из опубликованных по данной теме материалов - ложная информация.

«Нужно ориентироваться... на заявления и информацию Роспотребнадзора, головного ведомства Анны Поповой, которая, кстати, вчера разместила дополнительную расширенную информацию на своем сайте», - указал представитель Кремля.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали спокойной санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области, Иркутске и Шелехове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЭпидемияСМИИркутская ОбластьДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры