Россияне перестали выбирать смартфоны по Android и iOS
Конкуренция операционных систем Android и iOS потеряла влияние на рынок смартфонов. Об этом со ссылкой на магазин приложений RuStore пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что сейчас для российских пользователей гораздо важнее доступность приложений и локальных платежей, а также связка устройств и встроенного искусственного интеллекта (ИИ).
Руководитель направления развития мобильного бизнеса в китайской Chizicheng Technology Марсон Ли указал, что в текущих реалиях слишком закрытая модель, как, например, iOS, в отдельных странах способна стать ограничением из-за недоступности востребованных сервисов.
В конечном счёте важным для пользователя станут не сам смартфон, а экосистема - её способность закрывать повседневные задачи и адаптироваться под новые сценарии, а также взаимодействовать с ИИ.
Ранее во ВЦИОМ выяснили, что россияне стали меньше доверять Apple из-за удаления российских приложений из AppStore, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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