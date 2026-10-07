Россияне перестали выбирать смартфоны по Android и iOS

Отмечается, что сейчас для российских пользователей гораздо важнее доступность приложений и локальных платежей, а также связка устройств и встроенного искусственного интеллекта (ИИ).

Руководитель направления развития мобильного бизнеса в китайской Chizicheng Technology Марсон Ли указал, что в текущих реалиях слишком закрытая модель, как, например, iOS, в отдельных странах способна стать ограничением из-за недоступности востребованных сервисов.

В конечном счёте важным для пользователя станут не сам смартфон, а экосистема - её способность закрывать повседневные задачи и адаптироваться под новые сценарии, а также взаимодействовать с ИИ.

Ранее во ВЦИОМ выяснили, что россияне стали меньше доверять Apple из-за удаления российских приложений из AppStore, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

