«Безумное предложение»: Кто сможет привезти Канье Уэста в Россию
Евгений Финкельштейн заявил НСН, что в Россию привозили артистов не меньшей величины, но этим должны заниматься профессионалы.
Переговоры о проведении концерта Канье Уэста продолжатся, неудача из-за непрофессионализма посредников не ставит крест на выступлении артиста в России, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Турецкая компания ILS Vision передумала везти Канье Уэста в Москву. Ещё на прошлой неделе в планах промоутеров на 2027 года значились Рио-де-Жанейро, Москва и Мюнхен, а сейчас упоминание об этих шоу американского рэпера исчезли и с сайта, и из корпоративной презентации. Осталось лишь упоминание, что ILS Vision организовывала концерт Уэста в Стамбуле. Финкельштейн подтвердил, что турецкая компания точно не повезет Канье в Россию.
«Что касается идеи привезти Уэста в Россию, точно это будет не через турецкую компанию. Все любят рассказывать, как у всех это получилось. Это был посредник между американцами и турками. Я удивлен, как организаторы вообще провели в Стамбуле концерт, они не такие профессионалы, мягко говоря. Я был на концерте, но у меня было много вопросов. Я уверен, что артисты здесь ни при чем. Проблемы привезти Уэста в Россию нет, мы вели переговоры с ним. Мы привозили в страну не меньшей величины артистов, и привезем еще, но просто дело в том, что мы бы не делали такие безумные предложения, потому что это все отражается на конечном покупателе. Я не знаю, приедет он или нет, но такие переговоры ведутся», - заключил собеседник НСН.
По данным СМИ, гонорар Канье Уэста за выступления в России мог составить 1,5 млрд рублей, или порядка 20 млн долларов.
Концертное агентство Say Agency вечером 30 сентября выступило с заявлением о том, что «концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты (10 и 11 октября) состояться не смогут», подведя итог почти двухмесячным разговорам о приезде скандального американского рэпера в Россию.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россияне перестали выбирать смартфоны по Android и iOS
- Сборная России осталась на 35-м месте в обновленном рейтинге ФИФА
- «Безумное предложение»: Кто сможет привезти Канье Уэста в Россию
- Песков: СМИ сообщают много ложной информации о ситуации в Иркутской области
- Психолог объяснил, почему короткие видео победили чтение
- Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа быстро согласуют
- Усиление НАТО: Создание аналога Starlink подарит Турции независимость от США
- Россиянкам рассказали, что стресс и недосып не могут вызвать раннюю менопаузу
- Нобелевскую премию по химии за 2026 год получили ученые из Франции и Японии
- Эксперт рассказал, как спутники «Рассвет» помогут России на Украине