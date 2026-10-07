«Безумное предложение»: Кто сможет привезти Канье Уэста в Россию

Евгений Финкельштейн заявил НСН, что в Россию привозили артистов не меньшей величины, но этим должны заниматься профессионалы. 

Переговоры о проведении концерта Канье Уэста продолжатся, неудача из-за непрофессионализма посредников не ставит крест на выступлении артиста в России, заявил НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

Турецкая компания ILS Vision передумала везти Канье Уэста в Москву. Ещё на прошлой неделе в планах промоутеров на 2027 года значились Рио-де-Жанейро, Москва и Мюнхен, а сейчас упоминание об этих шоу американского рэпера исчезли и с сайта, и из корпоративной презентации. Осталось лишь упоминание, что ILS Vision организовывала концерт Уэста в Стамбуле. Финкельштейн подтвердил, что турецкая компания точно не повезет Канье в Россию.

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«Что касается идеи привезти Уэста в Россию, точно это будет не через турецкую компанию. Все любят рассказывать, как у всех это получилось. Это был посредник между американцами и турками. Я удивлен, как организаторы вообще провели в Стамбуле концерт, они не такие профессионалы, мягко говоря. Я был на концерте, но у меня было много вопросов. Я уверен, что артисты здесь ни при чем. Проблемы привезти Уэста в Россию нет, мы вели переговоры с ним. Мы привозили в страну не меньшей величины артистов, и привезем еще, но просто дело в том, что мы бы не делали такие безумные предложения, потому что это все отражается на конечном покупателе. Я не знаю, приедет он или нет, но такие переговоры ведутся», - заключил собеседник НСН.

По данным СМИ, гонорар Канье Уэста за выступления в России мог составить 1,5 млрд рублей, или порядка 20 млн долларов.

Концертное агентство Say Agency вечером 30 сентября выступило с заявлением о том, что «концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты (10 и 11 октября) состояться не смогут», подведя итог почти двухмесячным разговорам о приезде скандального американского рэпера в Россию.

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ФОТО: ТАСС / RAMON VAN FLYMEN / EPA
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