Российский виски и вина Армении: Рестораторы разбавили импортный алкоголь

У российских производителей алкоголя появился отличный шанс заявить о себе, но используют его не все, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Со временем ассортимент в винных картах ресторанов обновится. В нём появится больше напитков из дружественных стран, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», председатель комитета ресторанного рынка «Деловой России», омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Ранее стало известно о росте доли отечественного производителя в барном меню ресторанов. По некоторым данным, к концу года винная карта ресторанов будет состоять из отечественной продукции наполовину. Сейчас на эти напитки приходится 10%.

«Да, сейчас для российских производителей появилось больше возможности зайти в винные карты. Но не заходят! Заходит Азербайджан, Армения и другие страны. Причём делают это достаточно активно. Так что, если говорить о наполнении винных карт, то, безусловно, у нас увеличится количество вин из дружественных стран и России, относительно европейских стран и Америки», - рассказал Миронов.

Собеседник «Радиоточки НСН» пояснил, что «пробелы» в винных картах стали появляться на фоне того, что некоторые мировые компании и регионы просто закрыли для себя Россию. Из самых «жёстких закрытий» Миронов назвал Калифорнию. Но при этом ресторатор отметил, что и американские вина начали потихоньку завозить и оно никуда не денется.

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Что касается крепкого алкоголя, то, как рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, заменить импорт российской продукцией невозможно по целому ряду причин.

«Любой алкоголь в барной карте имеет принадлежность к какому-то региону или стране. И не может быть российского рома, виски, текилы… Это в принципе невозможно! Но приходится иметь аналог, так как и ром, и виски, и текилу, и джин в России производят. Но они только похожи на оригинальные напитки. Они есть в коктейльных картах, но как составляющие. А не в чистом виде. И если раньше бармены использовали для приготовления того или иного коктейля, например, шотландский виски, то теперь его могут заменить и российским», - не исключил эксперт.

Вместе с тем, ресторатор пояснил почему россиянам не стоит бояться новых названий и производителей.

«Нельзя сказать, что весь импорт куда-то выместится и останутся только наши напитки. Это большая ошибка. Импорт весь не выместится. Нет запрета на поставку алкоголя в Россию. С российского рынка просто ушли некоторые компании. И когда они уходили, они забрали свои бренды. Да, это крупнейшие компании, известные, популярные… Но никаких проблем нет, так как у нас много брендов, которые просто в России никто не раскручивал. Есть например, десятки сортов шотландского виски, которые будут привозить другие компании, и у нас появятся ноунейм-позиции. Но это для нас они "ноунейм", а за границей это очень известные названия. Например, не успел уйти Бакарди (Bacardi), как на его место пришёл Легендарио (Legendario) – тоже кубинский ром. И так по многим позициям. Мы заменим их. Всё будет в порядке», - с оптимизмом пообещал Миронов.

С таким же оптимизмом он говорит и о ценах. По мнению эксперта, в ближайшее время рынок сам себя урегулирует, а потребитель получит достойную продукцию по приемлемым ценам.

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«Компании, которые уходят с рынка, они сейчас продают свою продукцию на 70-100% дороже. И сейчас цены поднялись. Но, по мере появления новых брендов, которые заходят на рынок, они появляются по более низкой цене. В итоге, через какое-то время они просто вытеснят и заменят те, что были до этого», - заключил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы.

Согласен с такой позицией и президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он напомнил один из основных принципов работы рынка, где цена зависит от конкуренции.

«Цена всегда зависит от конкуренции. Будет достаточно товара - она не вырастет. Насколько я знаю, импортеры вина не испытывают проблем с поставщиками из Европы и других стран, так как европейское эмбарго на экспорт в Россию не распространяется на вина дешевле 300 евро, а это 99,9% вина. С крепким алкоголем немного сложнее, так как основными поставщиками виски, коньяка и рома являются крупные мультинациональные компании, объявившие об уходе из страны. Но и здесь остались небольшие частные иностранные производители, которые продолжают поставлять свою продукцию. Сейчас просто идет процесс перестройки импортных поставок», - пояснил ситуацию Игорь Косарев.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин рассказал НСН о том, что продажа крепкого алкоголя в России более-менее контролируется, а ее нелегальная часть сосредоточена в интернете.

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ФОТО: РИА Новости
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