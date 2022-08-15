Российский виски и вина Армении: Рестораторы разбавили импортный алкоголь

Со временем ассортимент в винных картах ресторанов обновится. В нём появится больше напитков из дружественных стран, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», председатель комитета ресторанного рынка «Деловой России», омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Ранее стало известно о росте доли отечественного производителя в барном меню ресторанов. По некоторым данным, к концу года винная карта ресторанов будет состоять из отечественной продукции наполовину. Сейчас на эти напитки приходится 10%.

«Да, сейчас для российских производителей появилось больше возможности зайти в винные карты. Но не заходят! Заходит Азербайджан, Армения и другие страны. Причём делают это достаточно активно. Так что, если говорить о наполнении винных карт, то, безусловно, у нас увеличится количество вин из дружественных стран и России, относительно европейских стран и Америки», - рассказал Миронов.

Собеседник «Радиоточки НСН» пояснил, что «пробелы» в винных картах стали появляться на фоне того, что некоторые мировые компании и регионы просто закрыли для себя Россию. Из самых «жёстких закрытий» Миронов назвал Калифорнию. Но при этом ресторатор отметил, что и американские вина начали потихоньку завозить и оно никуда не денется.