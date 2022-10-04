«Сковывают бизнес»: Ресторатор поддержал пересмотр ГОСТов для общепита
Устаревшие нормы мешают бизнесу динамично развиваться, отметил в эфире НСН Сергей Миронов.
Стандарты качества общепита необходимо пересмотреть, устаревшие ГОСТы сковывают ресторанный бизнес и мешают ему работать, заявил основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», председатель комитета ресторанного рынка «Деловой России», омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с НСН.
Накануне «Известия» со ссылкой на Роскачество сообщили, что в России разработают стандарты качества общественного питания — с 2023 по 2026 годы планируется создание или пересмотр 12 ГОСТов. Цель инициативы — актуализировать и сформировать новые правила работы в заведениях, доставки блюд, хранения продуктов, чтобы в итоге повысить качество услуг. Сергей Миронов отметил, что на сегодняшний день у бизнеса должно быть как можно меньше ограничений.
«То, что существует, нужно однозначно пересматривать. У нас огромное количество чего-то устаревшего, которое просто есть и которое сейчас «спящее», а если оно неожиданно «проснется», то могут возникнуть вопросы. Так происходит время от времени в самый неподходящий момент. Много нормативных документов, которые нужно пересмотреть и поправить. Любые устаревшие нормы, которые мешают и сковывают бизнес, нужно убирать. При этом я против любых ограничений на сегодняшний день для ресторанного бизнеса. Он очень динамично растет, развивается», - сказал Миронов.
По его словам, ранее многие нормы санпина также были изменены в лучшую сторону. В пример ресторатор привел отмену нормы, при которой на кухне заведения обязательно должно было быть окно.
«Можно привести пример по санпинам, которые все-таки были изменены. Там же было огромное количество норм, которые не применялись. Допустим, любая кухня ресторана должна была иметь окна. При этом огромное количество ресторанов находилось в торговых центрах, где не было окон на кухне. То есть, это нарушение устранить невозможно, и как к нему отнесется проверяющий – не понятно. В новых санпинах, которые вышли, уже эту норму убрали. Санпины уменьшились в пять раз после 2021 года. Сейчас создана комиссия из ресторанного сообщества, которая должна всем этим (пересмотр ГОСТ – прим. НСН) заниматься. Это повлияет на норматив, который регулирует ресторанный рынок», - резюмировал Миронов.
Как пояснили «Известиям» в Роскачестве, предполагается, что регулирование позволит повысить качество услуг общепита. Сейчас же, отметили в Роскачестве, отрасль общепита не подпадает под техническое регулирование, есть только минимальные требования безопасности, санитарные нормы и правила, однако отсутствуют такие аспекты, как, в частности, требования к меню и классификация предприятий питания.
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