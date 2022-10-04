«Сковывают бизнес»: Ресторатор поддержал пересмотр ГОСТов для общепита

Накануне «Известия» со ссылкой на Роскачество сообщили, что в России разработают стандарты качества общественного питания — с 2023 по 2026 годы планируется создание или пересмотр 12 ГОСТов. Цель инициативы — актуализировать и сформировать новые правила работы в заведениях, доставки блюд, хранения продуктов, чтобы в итоге повысить качество услуг. Сергей Миронов отметил, что на сегодняшний день у бизнеса должно быть как можно меньше ограничений.

«То, что существует, нужно однозначно пересматривать. У нас огромное количество чего-то устаревшего, которое просто есть и которое сейчас «спящее», а если оно неожиданно «проснется», то могут возникнуть вопросы. Так происходит время от времени в самый неподходящий момент. Много нормативных документов, которые нужно пересмотреть и поправить. Любые устаревшие нормы, которые мешают и сковывают бизнес, нужно убирать. При этом я против любых ограничений на сегодняшний день для ресторанного бизнеса. Он очень динамично растет, развивается», - сказал Миронов.

По его словам, ранее многие нормы санпина также были изменены в лучшую сторону. В пример ресторатор привел отмену нормы, при которой на кухне заведения обязательно должно было быть окно.