Вряд ли сейчас можно ожидать массовый переток на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) из-за льготной ипотечной ставки, так жизнь в частном доме подходит далеко не всем семьям. Об этом НСН рассказал управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин.

Новые условия семейной ипотеки создают дополнительное преимущество для рынка ИЖС. Генеральный директор ТСТН Анатолий Нестеров считает, что спрос в сегменте ИЖС может вырасти на 20% уже в этом году, пишет «Газета.Ru». Напомним, что с 1 октября 2026 года ставка по программе при покупке квартиры стала зависеть от региона и числа детей. Для многих семей она выросла до 8–12% годовых. При этом для строительства частного дома или покупки участка с последующим возведением жилья льготная ставка сохранена на уровне 6% вне зависимости от региона проживания и количества детей. Доронкин не согласился с прогнозами экспертов о росте интереса к ИЖС.