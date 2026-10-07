Лучше «вторичка»? Почему россияне не побегут покупать частные дома по льготной ставке
Михаил Доронкин напомнил НСН, что ремонт в частном доме обойдется в разы дороже, чем в квартире, к тому же не все россияне работают удаленно, чтобы сидеть за городом.
Вряд ли сейчас можно ожидать массовый переток на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) из-за льготной ипотечной ставки, так жизнь в частном доме подходит далеко не всем семьям. Об этом НСН рассказал управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин.
Новые условия семейной ипотеки создают дополнительное преимущество для рынка ИЖС. Генеральный директор ТСТН Анатолий Нестеров считает, что спрос в сегменте ИЖС может вырасти на 20% уже в этом году, пишет «Газета.Ru». Напомним, что с 1 октября 2026 года ставка по программе при покупке квартиры стала зависеть от региона и числа детей. Для многих семей она выросла до 8–12% годовых. При этом для строительства частного дома или покупки участка с последующим возведением жилья льготная ставка сохранена на уровне 6% вне зависимости от региона проживания и количества детей. Доронкин не согласился с прогнозами экспертов о росте интереса к ИЖС.
«Нельзя утверждать, что весь нереализованный спрос с квартирного жилья перетечет в ИЖС, поскольку все-таки это немного другой формат и стиль жизни. Не всем семьям он подходит. Но, безусловно, какая-то часть семей может изменить свое решение, на фоне подорожавшей семейной ипотеки и достаточно дорогой рыночной пересмотреть свое решение в пользу какого-то загородного жилья. Опять же здесь очень многое зависит от того, откуда источник дохода у семьи. Если это не удаленка, то вряд ли такая семья сможет позволить себе на постоянной основе проживать в загородном доме. К тому же, одно дело сделать ремонт в квартире 60 квадратных метров, а другое — в доме площадью 150-200 квадратов. Совершенно разные суммы», — рассказал он.
При этом Доронкин отметил, что какая-то часть семей просто обратит внимание на жилье на вторичном рынке.
«Какая-то часть заемщиков, во-первых, реализовала возможности в семейной ипотеке досрочно, еще в сентябре. Так что спрос реализован. Тем временем другая часть может просто переключиться на вторичный рынок, где цены ниже, чем на первичном. Ставки выше, но в итоге переплаты по такому жилью меньше, чем на «первичке». Но я бы не говорил о каком-то массовом перетоке», — подытожил он.
Ранее Доронкин раскрыл НСН, что ожидание ужесточения льготной ипотеки подогревает рынок, затем прогнозируется снижение спроса, однако не такое резкое, как было в июле этого года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лучше «вторичка»? Почему россияне не побегут покупать частные дома по льготной ставке
- В Циндао прошла рабочая встреча деятелей культуры из России и Китая
- Провокация ради очков: Почему Квебек не отделится от Канады
- Россияне перестали выбирать смартфоны по Android и iOS
- Сборная России осталась на 35-м месте в обновленном рейтинге ФИФА
- «Безумное предложение»: Кто сможет привезти Канье Уэста в Россию
- Песков: СМИ сообщают много ложной информации о ситуации в Иркутской области
- Психолог объяснил, почему короткие видео победили чтение
- Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа быстро согласуют
- Усиление НАТО: Создание аналога Starlink подарит Турции независимость от США