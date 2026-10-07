Провинция Квебек вряд ли когда-то отделится от Канады, так как все эти заявления — часть радикальной риторики для завоевания политических очков. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Сепаратисты победили на выборах в законодательный орган франкоговорящей провинции Квебек. Так, выступающая за независимость от Канады Квебекская партия (PQ) набрала 28,2% голосов. Однако до большинства и самостоятельного управления в национальной ассамблее им не хватило пяти мандатов, да и конкуренты — отстали не сильно: 24,2% у Либеральной партии и 20,6% — у Консервативной партии. Лидер PQ Пол Пламондон согласился отложить референдум о независимости, пока президентом США остается непопулярный в Канаде Дональд Трамп. Кошкин раскрыл, какова вероятность отделения Квебека от Канады в ближайшем будущем.

«Я сомневаюсь, что это произойдет. Это очень радикальный сценарий. В Канаде все-таки тоже есть противовесы и силы, которые могут воспрепятствовать такому сценарию. Это могла быть всего лишь риторика для привлечения голосов. Часто бывает, что во время выборов риторика намеренно радикализируется, чтобы завоевать доверие избирателя. Электоральная риторика намеренно провокационная, потому что только такая сейчас привлекает внимание. В мире социальных сетей все жаждут удивления. Чем абсурднее, тем лучше. Электорат, на самом деле, тоже мыслит не как люди, которые профессионально работают в политике. Им нужны простые решения. Но это все быстро улетучивается, как только люди приходят к власти. Не исключено, что и сами так называемые сепаратисты могут пойти на компромиссы», — рассказал он.