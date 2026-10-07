Отвечая на вопрос журналистов о предложениях Нью-Дели по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, он отметил, Москва признательна индийским друзьям.

«За такую готовность и за те идеи которые высказываются», - сказал представитель Кремля.

Ранее газета Hindustan Times сообщила, что Индия предложила план перемирия между Россией и Украиной, состоящий из трёх пунктов. Это прекращение атак на энергетические объекты и другую инфраструктуру, отказ от ударов по коммерческим судам и обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоносителей через порты Чёрного моря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

