Песков: РФ признательна Индии за готовность помочь в урегулировании на Украине
Индийская сторона действительно декларирует готовность внести посильный вклад в дело урегулирования вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о предложениях Нью-Дели по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной, он отметил, Москва признательна индийским друзьям.
«За такую готовность и за те идеи которые высказываются», - сказал представитель Кремля.
Ранее газета Hindustan Times сообщила, что Индия предложила план перемирия между Россией и Украиной, состоящий из трёх пунктов. Это прекращение атак на энергетические объекты и другую инфраструктуру, отказ от ударов по коммерческим судам и обеспечение бесперебойных поставок зерна и энергоносителей через порты Чёрного моря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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