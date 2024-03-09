Бесперспективный биткоин? Эксперты спорят о судьбе криптовалюты

Эксперты поспорили, есть ли перспектива у биткоина преодолеть отметку в 70 тысяч долларов и предлагают виртуальную альтернативу.



Цена биткоина обновила исторический максимум и почти достигла 70 тысяч долларов. В начале марта курс криптовалюты превысил 69 тысяч долларов, тем самым обновив рекорд, достигнутый в ноябре 2021 года. За последний месяц биткоин подорожал более чем на 60%.

Аналитики назвали самыми прибыльными вложениями 2023 года биткоин и акции

Основатель проекта Smart Blockchain Алекс Райнхардт спрогнозировал, что стоимость биткоина побьет исторический рекорд и достигнет $70 тысяч в ближайшие недели. Это заявление он сделал пять дней назад.

Эксперт напомнил, что исторический максимум стоимости биткоина зафиксирован 9 ноября 2021 года. Тогда цена главной криптовалюты вплотную подошла к отметке $70 тысяч.

«Можно предположить, что уже в ближайшие недели биткоин может обновить исторический максимум и достигнуть $70 тысяч», - цитирует Райнхарда «Газета.Ru».

Bloomberg: биткоин обошел по динамике роста золото и акции

При этом он допустил скорое наступление коррекции. Резкий рост биткоина эксперт объяснил страхом упущенный выгоды у инвесторов.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский смотрит на ситуацию с биткоином пессимистично. В беседе с НСН предупредил, что после рекордной цены биткоина в 70 тысяч долларов уже через полтора года перспектив роста у инструмента не будет.

«Сейчас стоимость биткоина будет расти, потому что приток капитала будет. Торги начнутся к концу месяца. Все то, что купили по 17-20 тысяч, сейчас в эти ETF передадут уже по 50 тысяч, будет некий такой период консолидации. Потом будет рост до новых исторических максимумов в районе 70 тысяч долларов. Но там уже перспектив роста нет. Биткоин перестал быть инновацией. На среднесрочную перспективу его стоит купить, чтобы зафиксировать хорошую прибыль через полтора года. Но любые рисковые активы могут подвергнуться распродаже, это надо учитывать. Долгосрочной перспективы уже нет», - объяснил он.
«Люди верят!»: Биткоин пробьет отметку в $90 тысяч в 2024 году

С этим мнением не согласен президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин. В разговоре с НСН он заявил, что в ближайшие три-четыре месяца уровень биткоина вырастет более 70 тысяч долларов.

«Прогноз: 90 тысяч долларов в ближайшие три-четыре месяца. Мемкоинам далеко до биткоина, биткоин тянет весь рынок наверх», - резюмировал собеседник НСН.

Альтернативой биткоинам могут стать мемкоины. Они являются новым классом криптовалюты, их стоимость зависит от популярности интернет-мемов, с которыми они связаны, пояснил Припачкин.

Совет улемов ДУМ РФ заявил о недозволенности биткоина для мусульман
«В мире идет разогрев рынка цифровых активов, они приобретают разные формы. Это новый класс активов, криптовалюты, которые появились из-за интернет-мемов и вирусного маркетинга в соцсетях. Это очередной хайп на рынке. Их стоимость зависит от популярности интернет-мемов, с которыми они связаны. Первый мемкоин был коин, который был запущен в 2013 году. Тогда был мем с японской собакой сиба-ину. Сначала игрались в это как в пародию, потом люди стали покупать, уже миллиарды вложены. Основное отличие от традиционных криптовалют – там нет никакой внутренней ценности, как в биткоине. Это спекулятивный актив, спрос определяется на интернет-ажиотаже. Волатильность всегда повышена. Чем больше востребован какой-то мем в соцсети, тем выше его стоимость», - сказал Припачкин.

За пятнадцать лет существования криптовалюта сделала серьезные шаги в сторону интеграции в традиционную экономику. Об этом НСН заявил блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов.




Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ДеньгиКриптовалютаБиткоин

Горячие новости

Все новости

партнеры