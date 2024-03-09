Бесперспективный биткоин? Эксперты спорят о судьбе криптовалюты

Основатель проекта Smart Blockchain Алекс Райнхардт спрогнозировал, что стоимость биткоина побьет исторический рекорд и достигнет $70 тысяч в ближайшие недели. Это заявление он сделал пять дней назад.

Эксперт напомнил, что исторический максимум стоимости биткоина зафиксирован 9 ноября 2021 года. Тогда цена главной криптовалюты вплотную подошла к отметке $70 тысяч.



«Можно предположить, что уже в ближайшие недели биткоин может обновить исторический максимум и достигнуть $70 тысяч», - цитирует Райнхарда «Газета.Ru».