Bloomberg: биткоин обошел по динамике роста золото и акции
В уходящем году биткоин перегнал акции и золото по динамике роста стоимости, пишет Bloomberg.
Агентство обратило внимание, что в 2023 году биткоин вырос на 160% - с $16,5 тысячи до $44 тысяч. Положительная динамика в главной мировой криптовалюте обусловила рост других цифровых финансовых активов.
При этом биткоин все еще торгуется ниже своего исторического максимума. В ноябре 2021 года он стоил $69 тысяч.
В начале декабря 2023 года стоимость первой криптовалюты поднялась до $44,2 тысячи. Это максимум с апреля 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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