«Люди верят!»: Биткоин пробьет отметку в $90 тысяч в 2024 году
Предыдущий рекорд в $69 тысяч биткоин пробьет в ближайшие два-три месяца, заявил НСН Юрий Припачкин.
В 2024 году биткоин пробьет отметку в $90 тысяч: люди продолжают в него верить, на рынке все еще большие объемы, заявил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН.
Биткоин накануне преодолел психологически важную отметку в $50 тысяч за один токен, так дорого он не стоил с конца 2021 года. Своего исторического максимума в $69 тысяч биткоин достиг в ноябре 2021 года.
«Идет подорожание биткоина, люди в него верят, так как он сегодня становится альтернативой существующим финансовым инструментам. Мы ожидаем, что в 2024 году биткоин пробьет отметку в $90 тысяч. Сейчас достаточно большие объемы на рынке, предела еще нет. Предыдущий рекорд в $69 тысяч биткоин пробьет в ближайшие два-три месяца», - рассказал он.
Стоимость биткоина вырастет до рекордных 70 тысяч долларов, но уже через полтора года перспектив роста у инструмента не будет, заявил ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru