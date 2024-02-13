«Люди верят!»: Биткоин пробьет отметку в $90 тысяч в 2024 году

В 2024 году биткоин пробьет отметку в $90 тысяч: люди продолжают в него верить, на рынке все еще большие объемы, заявил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН.

Биткоин накануне преодолел психологически важную отметку в $50 тысяч за один токен, так дорого он не стоил с конца 2021 года. Своего исторического максимума в $69 тысяч биткоин достиг в ноябре 2021 года.