Биткоин приблизился к $70 тысячам и обновил исторический максимум
Цена биткоина обновила исторический максимум и почти достигла 70 тысяч долларов.
В начале марта курс криптовалюты превысил 69 тысяч долларов, тем самым обновив рекорд, достигнутый в ноябре 2021 года. За последний месяц биткоин подорожал более чем на 60%.
Ранее стало известно, что по данным биржи Comex, стоимость золота превысила $2145 за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Драгметалл начал резко прибавлять в цене за последние несколько торговых сессий, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Тогда исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков в беседе с НСН заявил, что для инвестиций лучше рассмотреть золотые слитки, а не ювелирные украшения из золота.
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