Аналитики назвали самыми прибыльными вложениями 2023 года биткоин и акции

Накануне стоимость биткоина превысила 47 тысяч долларов. Это произошло впервые с марта 2022 года. Как считают эксперты, рост стоимости связан с прошлым взлетом, который произошел 4 декабря, тогда стоимость биткоина поднялась до 42 тысяч долларов. Криптовалюта может подорожать до уровня между 48 и 53 тысячами долларов США.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал остановиться в 2024 году на банковских вкладах, доходность по которым составляет сегодня до 16%, передает «Радиоточка НСН».

