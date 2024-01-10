Аналитики назвали самыми прибыльными вложениями 2023 года биткоин и акции
Биткоин, акции и золото стали самыми прибыльными инвестициями 2023 года, сообщили аналитики FinExpertiza.
Так, при пассивной стратегии биткоин в среднем принес инвесторам прибыль в 176,4 тысячи рублей, иностранные акции – почти 57 тысячи рублей, российские акции – 45,6 тысячи рублей, золото – 37, 4 тысячи рублей.
Накануне стоимость биткоина превысила 47 тысяч долларов. Это произошло впервые с марта 2022 года. Как считают эксперты, рост стоимости связан с прошлым взлетом, который произошел 4 декабря, тогда стоимость биткоина поднялась до 42 тысяч долларов. Криптовалюта может подорожать до уровня между 48 и 53 тысячами долларов США.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский посоветовал остановиться в 2024 году на банковских вкладах, доходность по которым составляет сегодня до 16%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru