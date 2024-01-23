Совет улемов ДУМ РФ заявил о недозволенности биткоина для мусульман

В заявлении совета говорится, что биткоин является новый феноменом с множеством вопросительных знаков. Приобретение данной криптовалюты в целях сбережения недопустимо в связи с высокой волатильностью, влекущей чрезмерный риск и участие в спекуляциях.

«Криптовалюта станет дозволенной для мусульман, если будет соответствовать хотя бы одному из понятий: товар, деньги или финансовый актив», - указано в документе.

Также в совете добавили, что о запрете биткоина уже высказались Дом фетв Египта, Дом фетв Ирака, Высший Совет по делам религии Турции.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость биткоина вырастет до рекордных 70 тысяч долларов, но уже через полтора года перспектив роста у инструмента не будет.

