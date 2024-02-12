«Заработать денег!»: Вывод воздушных судов из юрисдикции РФ назвали законным

Ранее сообщалось, что ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов. Отмечается, что начиная с марта 2022 года эти борта были проданы в том числе в недружественные страны. После этого, согласно данным, три вертолета принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.

Подчеркивается, что сотрудники Росавиации снимали с регистрации самолеты и вертолеты, нарушая указы президента РФ и постановления правительства. В частности, сотрудники выводили борта из Госреестра гражданских воздушных судов без полных комплектов документов, предоставляли недостоверную информацию о нахождении судов за пределами РФ. Кроме того, специалисты Росавиации не запрашивали в других ведомствах сведения о выданных собственникам воздушных судов разрешительных документах. Герасимов напомнил, что при правильно оформленных документах смена юрисдикции судов законна.

«Сотрудникам Росавиации поступили документы, где владелец выкупленного самолета или вертолета перепродает его другому юрлицу, у которого сертификат в другой стране, чтобы дальше его эксплуатировать. Почему это нельзя делать, если это его самолет или вертолет? Ил-76 и Ми-8 есть на вооружении армии, но есть и в том числе на вооружении десятков разных авиакомпаний. Эти воздушные суда, которые были выведены из российского реестра, находятся в частном владении. Реестр гражданских воздушных судов открыт, не заметить что-либо невозможно. Любой желающий может в режиме реального времени смотреть и наблюдать за перемещением и судьбой любого гражданского судна в РФ и в мире, было бы желание. Судя по всему, эта тема до этого не интересовала», - сказал Герасимов.

Он привел в пример авиакомпанию Utair, которая сдает в лизинг ООН вертолеты Ми-8 для осуществления организацией перевозок. Герасимов подчеркнул, что авиакомпания была вынуждена перевести воздушные суда в иностранный реестр для того, чтобы обеспечивать их страхование.