Конфликт с министром? Названы причины возможной отставки главы Росавиации Нерадько

У Нерадько мог произойти конфликт с министром транспорта РФ Савельевым, однако не следует менять «коней на переправе», отметил в эфире НСН Виктор Горбачев.

Причинами отставки главы Росавиации Александра Нерадько могут быть конфликт с правительством и недавний инцидент с гражданским самолетом, который снова сел в поле, предположил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН.

Накануне сообщалось, что Александр Нерадько будет отправлен в отставку в ближайшее время. Отмечалось, что решение принято на уровне правительства РФ, новым главой может стать нынешний заместитель Нерадько Дмитрий Ядров. Виктор Горбачев считает, что у такого решения может быть ряд причин.

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«Может быть, произошел конфликт с министром... Или последнее событие повлияло, когда самолет сел опять в чистом поле. Возможно, какие-то задания давал министр, члены правительства, президент, и что-то было не выполнено. Нерадько чуть ли не 20 лет руководил отраслью. У него колоссальный опыт, он профессионал. Работал и в аэронавигации, и в надзоре, в Росавиации. Опыт у него колоссальнейший... Значит, что-то произошло», - сказал Нерадько.

Он отметил, что заменить Нерадько мог бы Олег Сторчевой, который был его заместителем. Однако сегодня Сторчевой уже является главой Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«В заместителях как будто бы и нет никого… Был довольно мощный заместитель Олег Сторчевой, но его назначили руководить Межгосударственным авиационным комитетом. Может быть, кого-то могут назначить из авиакомпаний. Самое главное, что Нерадько из системы гражданской авиации. Есть опасения, что могут назначить человека, который является строителем, экономистом, или, не дай бог, железнодорожником», - указал собеседник НСН.

По мнению Горбачева, прежде чем проводить кадровые перестановки, нужно было дать Нерадько вывести отрасль из кризисного состояния.

«Все-таки, как говорится, на переправе коней не меняют. Нужно было сначала выйти из кризисного состояния. 11 аэропортов не работают, но это не по нашей вине… У него большой опыт, нужно было выходить из кризисного состояния, а потом заниматься кадровыми вопросами», - резюмировал Нерадько.
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Александр Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года. До этого с 1993 года он работал в федеральных органах гражданской авиации. В 2000 году стал первым замминистра транспорта РФ, в 2004 был руководителем Ространснадзора, а в 2005 году был руководителем упраздненной ныне Федеральной аэронавигационной службы РФ.

В мае прошлого года Нерадько получил замечание от правительства за ненадлежащее исполнение им должностных обязанностей, писали «Известия» со ссылкой на копию постановления премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Тогда же источник издания, близкий к Минтрансу, сообщал, что выговор был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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