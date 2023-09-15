Конфликт с министром? Названы причины возможной отставки главы Росавиации Нерадько

Причинами отставки главы Росавиации Александра Нерадько могут быть конфликт с правительством и недавний инцидент с гражданским самолетом, который снова сел в поле, предположил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в интервью НСН.

Накануне сообщалось, что Александр Нерадько будет отправлен в отставку в ближайшее время. Отмечалось, что решение принято на уровне правительства РФ, новым главой может стать нынешний заместитель Нерадько Дмитрий Ядров. Виктор Горбачев считает, что у такого решения может быть ряд причин.