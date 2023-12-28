Росавиация допустила самолет МС-21 для перевозки 211 пассажиров
28 декабря 202313:20
Российский магистральный самолет МС-21 допущен для перевозки 211 пассажиров. Об этом сообщила Росавиация.
Отмечается, что необходимый разрешительный документ Росавиация выдала во вторник, 26 декабря. При этом указывается, что ранее на лайнере было разрешено перевозить на 36 пассажиров меньше.
Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что российские авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов. По его словам, давно нужно было озаботиться рынком отечественной техники, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru