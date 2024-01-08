Росавиация: у российских авиакомпаний нет в парке Boeing 737 MAX 9
8 января 202400:23
У авиаперевозчиков России в парке нет лайнеров Boeing 737 MAX 9, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Заявление прозвучало на фоне приостановки эксплуатации ряда самолетов Boeing 737 MAX 9 в США.
Авиакомпания AlaskaAirlines из США сообщила о начале проверки всех своих лайнеров Boeing 737-9 после происшествия с пассажирским самолетом этого типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru