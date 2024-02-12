СМИ: в Росавиации прошли обыски из-за вывоза самолетов за рубеж

Федеральная служба безопасности России провела обыски в центральном офисе Росавиации, сообщают «Известия».

Это произошло в рамках уголовного дела о незаконном вывозе за рубеж 59 отечественных самолетов и вертолетов. В отношении нескольких сотрудников ведомства заведено уголовное дело о халатности. Они после начала спецоперации незаконно вывели из-под российской юрисдикции почти 60 самолетов и вертолетов.

Сотрудниками ФСБ изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий подозреваемых. Некоторые из бортов позднее оказались на Украине и применялись противником в зоне СВО.

