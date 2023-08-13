Вода и квартиры. «Луна-25» открывает космические перспективы освоения спутника планеты для землян

В ночь на 11 августа с космодрома «Восточный» была запущена ракета «Союз 2.1б» со станцией «Луна-25», которая успешно вышла на околоземную орбиту. Она должна приземлиться в районе Южного полюса Луны 21 августа. Это первая за 47 лет российская лунная миссия.

Специальная буровая установка межпланетной автоматической станции «Луна-25» заглубится в поверхность спутника Земли и проанализирует состав почвы, а также другие компоненты. Об этом заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко в интервью RT.

«Эта "Луна" от предыдущей отличается своей, собственно, научной программой. Потому что здесь на борту у нас идет специальная буровая установка, которая на 40 см заглубится в поверхность Луны, соберет и проанализирует на борту состав почвы и другие компоненты», — рассказал Блошенко.

Станция отправит полученные на Землю. Кроме того, «Луна-25» проанализирует радиационную, электромагнитную, пылевую обстановку на поверхности небесного тела.