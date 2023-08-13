Вода и квартиры. «Луна-25» открывает космические перспективы освоения спутника планеты для землян
Российская автоматическая станция «Луна-25» будет искать на спутнике планеты воду. Освоение Луны может привести к строительству станции на спутнике и жилья для землян.
Научные приборы станции «Луна-25» провели первые измерения. В госкорпорации уточнили, что станция продолжает перелет к спутнику Земли. Связь с миссией устойчивая, энергетический баланс положительный. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
В ночь на 11 августа с космодрома «Восточный» была запущена ракета «Союз 2.1б» со станцией «Луна-25», которая успешно вышла на околоземную орбиту. Она должна приземлиться в районе Южного полюса Луны 21 августа. Это первая за 47 лет российская лунная миссия.
Специальная буровая установка межпланетной автоматической станции «Луна-25» заглубится в поверхность спутника Земли и проанализирует состав почвы, а также другие компоненты. Об этом заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко в интервью RT.
«Эта "Луна" от предыдущей отличается своей, собственно, научной программой. Потому что здесь на борту у нас идет специальная буровая установка, которая на 40 см заглубится в поверхность Луны, соберет и проанализирует на борту состав почвы и другие компоненты», — рассказал Блошенко.
Станция отправит полученные на Землю. Кроме того, «Луна-25» проанализирует радиационную, электромагнитную, пылевую обстановку на поверхности небесного тела.
Российская станция «Луна-25» летит к спутнику Земли, чтобы найти там воду, объяснил в интервью НСН глава Института космической политики Иван Моисеев. В случае обнаружения воды на Луне, она станет идеальным космическим топливом.
«Для науки интересно то, что она садится на Южный полюс. В 2008 году индийский спутник обнаружил в том районе воду. Если мы обнаружим там залежи воды, это будет очень практично для будущего развития космонавтики. Для целей космонавтики вода - идеальное топливо. Если разложить ее на водород и кислород, это лучшее топливо для космоса. Его, конечно, не будут возить на Землю, оно будет использоваться на Луне и в окололунном пространстве. Это дальняя перспектива, вторая половина этого века. Для этого нужно построить пилотируемую базу на Луне, на Южном или Северном полюсе и создать инфраструктуру по добыче, получению топлива и его использованию. Это экономически выгодно, поэтому сейчас все страны активно изучают Луну», - разъяснил глава Института космической политики.
Космонавт, капитан экспериментального экипажа миссии Sirius-21 Олег Блинов допустил, что лунная база может быть построена в кратере небесного тела. Об этом эксперт рассказал в рамках спецпроекта «"Луна-25": курс на Южный полюс», запущенного RT и Роскосмосом.
«В принципе, может быть и да», — ответил Блинов на соответствующий вопрос.
При этом космонавт подчеркнул, что для доставки всего необходимого в кратер следует обеспечить большее пространство для мягкой посадки и транспортирования груза в дальнейшем «при помощи уже больших грузоподъемных механизмов».
А телеканал RT и Роскосмос подготовили ролик о том, как в будущем могут выглядеть квартиры на Луне. Видео было создано в рамках спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс».
В ролике семья узнает от искусственного интеллекта о преимуществах жизни в квартире на естественном спутнике Земли. Героям видео рассказывают о «современных планировках, море изобилия в пешей доступности, привычной атмосфере уюта», идеальном микроклимате в течение года «и никаких темных сторон».
Первая за почти 50 лет российская миссия лунной станции «Луна-25» будет сложной, вероятность успеха оценивается 50%, сообщает РИА Новости со ссылкой на астронома Владимира Сурдина.
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