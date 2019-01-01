Sukhoi Superjet 100 подтвердил свою надежность посадкой в Ижевске

Телеграм-канал Life Shot рассказал подробности инцидента с лайнером «Sukhoi Superjet 100» компании «Аэрофлот». Сообщается, что, несмотря на 30 пробоин фюзеляжа, судно чудом приземлилось в Ижевске. Посадка самолета прошла успешно. Кроме того, не пострадал никто из пассажиров.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич назвал на пресс-конференции НСН самолет Sukhoi Superjet 100 самым надежным лайнером для пассажирских перевозок.

«Сегодня Superjet – самый безопасный самолет, так как каждый вылет с пассажирами сейчас готовится лучше, чем самолеты авиаспецотряда России, которые возят руководство нашей страны», — сказал авиаэксперт.

Главной проблемой самолета Sukhoi Superjet 100 является плохое снабжение запчастями, заявил Вадим Лукашевич.

«Все, что происходило с «Суперджетом» до сих пор, отчасти не связано с самолетом или его техническим состоянием. Дело в том, что самолет новый, вышел на линию неполных 8 лет. У него было достаточно много детских болезней, они в той или иной степени были решены. Дальше возникают вопросы, которые связаны с тем, что до сих пор не смогли организовать нормальное обслуживание, сервис, снабжение запчастями. Это не головная боль пассажиров, а проблема компании, которая эксплуатирует, потому что самолет, который стоит на земле, приносит убытки, а тот, который летает, приносит прибыль. А налет у «Суперджетов» был 3-3,5 часов в сутки самый малый. Это проблема плохого снабжения запчастями, сервиса и так далее», — рассказал авиаконструктор.