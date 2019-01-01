Sukhoi Superjet 100 подтвердил свою надежность посадкой в Ижевске
Авиаэксперты заявили НСН о надежности самолетов Sukhoi Superjet 100
Телеграм-канал Life Shot рассказал подробности инцидента с лайнером «Sukhoi Superjet 100» компании «Аэрофлот». Сообщается, что, несмотря на 30 пробоин фюзеляжа, судно чудом приземлилось в Ижевске. Посадка самолета прошла успешно. Кроме того, не пострадал никто из пассажиров.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич назвал на пресс-конференции НСН самолет Sukhoi Superjet 100 самым надежным лайнером для пассажирских перевозок.
«Сегодня Superjet – самый безопасный самолет, так как каждый вылет с пассажирами сейчас готовится лучше, чем самолеты авиаспецотряда России, которые возят руководство нашей страны», — сказал авиаэксперт.
Главной проблемой самолета Sukhoi Superjet 100 является плохое снабжение запчастями, заявил Вадим Лукашевич.
«Все, что происходило с «Суперджетом» до сих пор, отчасти не связано с самолетом или его техническим состоянием. Дело в том, что самолет новый, вышел на линию неполных 8 лет. У него было достаточно много детских болезней, они в той или иной степени были решены. Дальше возникают вопросы, которые связаны с тем, что до сих пор не смогли организовать нормальное обслуживание, сервис, снабжение запчастями. Это не головная боль пассажиров, а проблема компании, которая эксплуатирует, потому что самолет, который стоит на земле, приносит убытки, а тот, который летает, приносит прибыль. А налет у «Суперджетов» был 3-3,5 часов в сутки самый малый. Это проблема плохого снабжения запчастями, сервиса и так далее», — рассказал авиаконструктор.
Качество полетов напрямую зависит и от действий наземных служб, считает бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО), адвокат Павел Герасимов, который одним из первых профессионалов прибыл на место катастрофы. Он заявил на пресс-конференции НСН, что во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100, который был вынужден вернуться в аэропорт вылета Шереметьево после удара молнии в начале полета в Мурманск вечером 5 мая, аварийно-спасательные службы воздушной гавани проигнорировали план международные нормы спасения лайнера и его пассажиров.
«Беспрецедентный штат аварийно-спасательных служб, уникальное оборудование, уникальное количество этого оборудования, все есть, все силы есть, профессионалы тренируются дважды в день, только когда происходит ситуация, никто не знает, чем заняться», — отметил бывший специалист ИКАО.
Добавим, за последнюю неделю «Аэрофлот» отменил несколько десяткой рейсов Sukhoi Superjet 100. С чем были связаны отмены полетов, не уточнялось.
Напомним, 5 мая самолет «Аэрофлота» Superjet, летевший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево. После приземления лайнер загорелся, в результате погиб 41 человек.
Ранее президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов на пресс-конференции НСН рассказал о нелегальном пластике в сгоревшем SSJ-100.
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