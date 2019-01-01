Superjet назвали самым надежным пассажирским самолетом
Авиаэксперт Вадим Лукашевич заявил на пресс-конференции НСН, что любой самолет не выдержал бы трагедии 5 мая.
Авиаэксперт Вадим Лукашевич заявил на пресс-конференции НСН, что любой самолет не выдержал бы трагедии 5 мая.
Самолет Sukhoi Superjet 100 в настоящее время является самым надежным самолетом для пассажирских перевозок, заявил на пресс-конференции НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.
«Сегодня Superjet – самый безопасный самолет, так как каждый вылет с пассажирами сейчас готовится лучше, чем самолеты авиаспецотряда России, которые возят руководство нашей страны», — сказал авиаэксперт.
По его словам, ни один другой самолет не смог бы лучше справиться с теми обстоятельствами, которые привели к страшной трагедии 5 мая в Шереметьеве.
«Самолет нормальный, если не сказать хороший. То, что произошло с ним 5 мая, я вас уверяю, любой самолет, будь то Boeing, Airbus, аналогично упал бы и загорелся», — заявил Вадим Лукашевич.
Авиаконструктор добавил, что несмотря на двукратное превышение допустимой перегрузки при последнем ударе о взлетно-посадочную полосу, SSJ-100 не рассыпался на части. Более того, удар молнии, который привел к отключению автоматики в самолете, также не говорит о его непригодности, заявил авиаэксперт.
«Сам по себе факт, что катастрофа являлась неким следствием ошибок пилотирования, которые начались с попадания молнии, тоже ни о чем не говорит, потому что до этого момента за всю историю эксплуатации “Суперджетов” молния в них попадала 13 раз. И всякий раз без проблем», — сказал Вадим Лукашевич на пресс-конференции НСН.
Напомним, ранее источники «Ъ», близкие к расследованию трагедии в Шереметьеве сообщили, что в нос самолета действительно ударила молния. Это произошло через 15 минут после взлета. Грозовая защита лайнера отключила генераторы - судно автоматически перешло на электроснабжение от аккумуляторных батарей и режим прямого управления полетом. Однако, в этом случае возможно спокойное приземление, а при необходимости экипаж мог зайти на второй круг.
Расшифровка «черного ящика» показала, что пилотам удалось зайти на посадку со второй попытки, но они перелетели расчетную точку приземления. Долетев до середины взлетно-посадочной полосы, самолет все еще не коснулся ее колесами, поэтому экипаж начал «прижимать» SSJ-100 к земле.
Но причиной катастрофы стал тот факт, что непосредственно перед приземлением пилоты резко увеличили режим работы двигателей и опустили нос. Передняя стойка шасси сжалась и подбросила лайнер вверх, борт несколько раз отскочил от ВПП. В этом случае нужно прекратить посадку и начинать экстренный взлет. Но экипаж этого не сделал. Между тем, задние стойки шасси продавили топливные баки машины, из которых вытек керосин и спровоцировал пожар.
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