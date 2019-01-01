Superjet назвали самым надежным пассажирским самолетом

Авиаэксперт Вадим Лукашевич заявил на пресс-конференции НСН, что любой самолет не выдержал бы трагедии 5 мая.

Самолет Sukhoi Superjet 100 в настоящее время является самым надежным самолетом для пассажирских перевозок, заявил на пресс-конференции НСН авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.

«Сегодня Superjet – самый безопасный самолет, так как каждый вылет с пассажирами сейчас готовится лучше, чем самолеты авиаспецотряда России, которые возят руководство нашей страны», — сказал авиаэксперт.

По его словам, ни один другой самолет не смог бы лучше справиться с теми обстоятельствами, которые привели к страшной трагедии 5 мая в Шереметьеве.

«Самолет нормальный, если не сказать хороший. То, что произошло с ним 5 мая, я вас уверяю, любой самолет, будь то Boeing, Airbus, аналогично упал бы и загорелся», — заявил Вадим Лукашевич.

Авиаконструктор добавил, что несмотря на двукратное превышение допустимой перегрузки при последнем ударе о взлетно-посадочную полосу, SSJ-100 не рассыпался на части. Более того, удар молнии, который привел к отключению автоматики в самолете, также не говорит о его непригодности, заявил авиаэксперт.

«Сам по себе факт, что катастрофа являлась неким следствием ошибок пилотирования, которые начались с попадания молнии, тоже ни о чем не говорит, потому что до этого момента за всю историю эксплуатации “Суперджетов” молния в них попадала 13 раз. И всякий раз без проблем», — сказал Вадим Лукашевич на пресс-конференции НСН.