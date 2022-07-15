Внутренняя кухня: Новому главе «Роскосмоса» предрекли проблемы после Рогозина

За время работы Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса» не было серьезных достижений и провалов, при этом его преемника ждут большие проблемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший гендиректор предприятия «Космокурс» Павел Пушкин.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса». Новым главой космической госкорпорации стал Юрий Борисов, занимавший ранее пост вице-премьера РФ.