Внутренняя кухня: Новому главе «Роскосмоса» предрекли проблемы после Рогозина
При Рогозине были закрыты практически все частные космические компании, однако при нем было мало аварий ракет, сказал в эфире НСН Павел Пушкин.
За время работы Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса» не было серьезных достижений и провалов, при этом его преемника ждут большие проблемы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший гендиректор предприятия «Космокурс» Павел Пушкин.
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности гендиректора «Роскосмоса». Новым главой космической госкорпорации стал Юрий Борисов, занимавший ранее пост вице-премьера РФ.
«Я на месте нового главы "Роскосмоса" сначала бы повесился, потому что там надо разбираться и разбираться. Самые главные проблемы – кадровые, у нас недостаток в их качестве. Финансирования, в принципе, достаточно, но его настолько разбазаривают… Уровень разработки настолько слабенький, что мы за эти деньги ничего сделать не можем. Хотя, может, и в США также. Самая главная задача – создать коллективы и задачи, которые они были бы способны решать. Особенно в нынешнее время, когда мы стоим не перед вопросом, сколько это стоит, а перед вопросом – можно ли это сделать в заданный срок», - сказал Пушкин.
При этом он отметил, что оценил бы работу Рогозина, как «достаточно ровную».
«В целом Рогозина на этой позиции можно оценивать достаточно ровно. Значимых успехов я отметить не могу, но и серьезных провалов не было. Из положительного можно отметить, что было мало аварий ракет, правда, и пусков было довольно мало. Я бы не сказал, что были серьезные достижения отрасли, сделали баллистическую ракету "Сармат". Внутреннюю кухню "Роскосмоса" оценивают по-разному. Например, частные компании были созданы до Рогозина, а при нем практически все они были закрыты по разным причинам, в том числе моя», - признался экс-гендиректор «Космокурса».
Пушкин также указал, что не всегда понятно, какого из руководителей «Роскосмоса» надо ругать или благодарить.
«В "Роскосмосе" как: один гендиректор что-то начал, другой закончил. Вопрос: кто виноват и кого благодарить за работу. Некоторые проекты были при Рогозине закончены, некоторые начаты, кто внес в них больше – вопрос сложный», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, руководитель Института космической политики Иван Моисеев говорил НСН, что Рогозин без объективных причин разорвал выгодные контракты по космодрому Куру и по запуску OneWeb, при этом Россия потеряла около полумиллиарда долларов.
Дмитрий Рогозин возглавлял «Роскосмос» с декабря 2018 года до сегодняшнего дня. С 2011 по 2018 год он был вице-премьером правительства РФ. С 2008 по 2011 год Рогозин работал постпредом России при НАТО.
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