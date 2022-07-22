Космонавты из России три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon

Командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко заявил, что российские комсонавты отправятся на МКС «на пятом, шестом и десятом Crew Dragon», сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Запущен Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем

Он пояснил, что соглашение с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) о перекрёстных полётах подразумевает три полета космонавтов из России на американских кораблях.

По его словам, первой на Crew Dragon в космос полетит Анна Кикина, полёт запланирован на конец сентября 2022 года.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что соглашение с NASA будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС, эффективной реализации проектов по исследованию космоса.

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ФОТО: Photo by Isaac Watson/NASA
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