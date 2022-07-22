Космонавты из России три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon
Командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко заявил, что российские комсонавты отправятся на МКС «на пятом, шестом и десятом Crew Dragon», сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Он пояснил, что соглашение с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) о перекрёстных полётах подразумевает три полета космонавтов из России на американских кораблях.
По его словам, первой на Crew Dragon в космос полетит Анна Кикина, полёт запланирован на конец сентября 2022 года.
Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что соглашение с NASA будет способствовать развитию сотрудничества в рамках программы МКС, эффективной реализации проектов по исследованию космоса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 659 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 687 / сут.
- Проректора РАНХиГС Федотова отправили под домашний арест
- Набиуллина: Центробанк в сентябре продлит ограничения на выдачу наличной валюты
- Космонавты из России три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon
- Набиуллина заявила, что в России нет проблем из-за ухода брендов
- СМИ: Украина подписала свой договор по зерну с Турцией и ООН
- Экс-лидер «Парка Горького» назвал афёрой возрождение группы
- Тимофеев: С начала года из реестра проблемных объектов исключили 587 долгостроев
- Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа
- ФСБ задержала петербуржца, планировавшего диверсии против российских военных
- В России снизился коллективный иммунитет к коронавирусу до 12,3%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru