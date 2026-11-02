«Для России «разбан» Белоруссии ничего не поменяет абсолютно, потому что всегда есть номер борта, на который конкретно выписываются запчасти. Мы сегодня ремонтируемся через какие-то третьи или четвертые страны. У нас сегодня примерно 300 зарубежных бортов, «Боингов» среди них примерно сто, остальные – «Аирбасы». Если мы летаем, значит, отрасль подстроилась, но это все выходит нам дороже. Отсюда и стоимость авиабилетов, от этого никуда не денешься, надо поддерживать летную годность. Мы поддерживаем через другие страны. Увеличение срока службы тоже бывает, но это все официально, не просто так «приписали». Примерно 10-15% самолетов у нас из-за санкций и износа не могут сегодня эксплуатироваться, это значительное число», - рассказал он.

Напомним, что о снятии санкционных ограничений в отношении «Белавиа» стало известно ещё в сентябре 2025 года: тогда представитель президента США Джон Коул озвучил эту информацию в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тогда же Минфин США оформил генеральную лицензию, разрешающую финансовые операции с авиакомпанией и её дочерними структурами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

