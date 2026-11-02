«Боинги» под санкциями: Как ремонт самолетов взвинтил цены на билеты
Примерно 10-15% самолетов в России из-за санкций и износа не могут сегодня эксплуатироваться, заявил НСН Виктор Горбачев.
Ремонт иностранных самолетов под санкциями сказывается на цене билетов, которая неизбежно растет, заявил НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
США разрешили Boeing возобновить сотрудничество с «Белавиа». Белорусская авиакомпания сможет напрямую закупать у американского производителя запчасти и программное обеспечение, а также вести переговоры о приобретении новых самолетов. Ранее Вашингтон уже смягчил санкции против перевозчика. Горбачев раскрыл, почему Белоруссия не сможет помочь российским «Боингам».
«Для России «разбан» Белоруссии ничего не поменяет абсолютно, потому что всегда есть номер борта, на который конкретно выписываются запчасти. Мы сегодня ремонтируемся через какие-то третьи или четвертые страны. У нас сегодня примерно 300 зарубежных бортов, «Боингов» среди них примерно сто, остальные – «Аирбасы». Если мы летаем, значит, отрасль подстроилась, но это все выходит нам дороже. Отсюда и стоимость авиабилетов, от этого никуда не денешься, надо поддерживать летную годность. Мы поддерживаем через другие страны. Увеличение срока службы тоже бывает, но это все официально, не просто так «приписали». Примерно 10-15% самолетов у нас из-за санкций и износа не могут сегодня эксплуатироваться, это значительное число», - рассказал он.
Напомним, что о снятии санкционных ограничений в отношении «Белавиа» стало известно ещё в сентябре 2025 года: тогда представитель президента США Джон Коул озвучил эту информацию в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Тогда же Минфин США оформил генеральную лицензию, разрешающую финансовые операции с авиакомпанией и её дочерними структурами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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