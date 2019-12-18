Опубликовано видео ночного запуска «Союза-СТ-А» с экватора
Ракета-носитель «Союза-СТ-А», запущенная сегодня в 11:54 мск с космодрома Куру во французской Гвиане, успешно вывела на орбиту итальянский спутник COSMO-SkyMed.
Об этом с места событий сообщает специальный корреспондент НСН со ссылкой на компанию-оператор Arianespace, которая обслуживает полет. Также спецкор НСН подготовил видеозапись старта российской ракеты-носителя.
Итальянский спутник отделился от разгонного блока «Фрегат-МТ» на 23-й минуте полета. В дальнейшем на орбиту должны быть выведены еще три европейских малых научных космических аппарата - EyeSat, ANGELS и Ops-Sat, а также космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) CHEOPS.
Запуск «Союза» должны были осуществить еще вчера, однако во время подготовки ракеты к старту сработала автоматика, выявившая некий сбой в программном обеспечении.
В результате было принято решение перенести старт ракеты на сутки. Как заявил ранее в интервью НСН глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль, приостановка запуска проводилась в рамках стандартных процедур. В Роскосмосе впоследствии опровергли публикации в СМИ о том, что сбой был выявлен в разгонном блоке «Фрегат» российского производства.
Успешный запуск ракеты-носителя в Гвианском космическом центре встретили игрой на барабанах.
Отметим, что расположенный на экваторе космодром Куру наиболее удобен для запуска спутников, так как расположение позволяет ракете выводить аппараты на геостационарную орбиту с минимальными затратами топлива и максимальной загрузкой.
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