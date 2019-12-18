Опубликовано видео ночного запуска «Союза-СТ-А» с экватора

Запуск «Союза» должны были осуществить еще вчера, однако во время подготовки ракеты к старту сработала автоматика, выявившая некий сбой в программном обеспечении.

В результате было принято решение перенести старт ракеты на сутки. Как заявил ранее в интервью НСН глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль, приостановка запуска проводилась в рамках стандартных процедур. В Роскосмосе впоследствии опровергли публикации в СМИ о том, что сбой был выявлен в разгонном блоке «Фрегат» российского производства.

Успешный запуск ракеты-носителя в Гвианском космическом центре встретили игрой на барабанах.