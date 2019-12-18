Российский «Союз-СТ-А» успешно стартовал с французского космодрома Куру

18 декабря 201911:54

В 11:54 по московскому времени с космодрома Куру во французской Гвиане успешно стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-А». Она должна вывести на орбиту четыре европейских коммерческих спутника и один телескоп, сообщает с космодрома Куру спецкор НСН.

Тропический ливень и «красный сигнал». Как космодром Куру не смог запустить «Союз-СТ-А»

Ракету-носитель должны были запустить ровно сутки назад, однако старт отложили из-за сбоя в автоматике. При этом некоторые СМИ сообщили, что проблемы связаны с разгонным блоком "Фрегат" российской ракеты, однако в Роскосмосе эту версию опровергли.

Ранее глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль подтвердил НСН, что так называемый «красный сигнал» при подготовке старта был выявлен автоматикой в ходе проведения заключительных операций. Это произошло за 85 минут до запуска.

Собеседник НСН добавил, что приостановка запуска проводилась в рамках стандартных процедур.

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ФОТО: НСН
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