Российский «Союз-СТ-А» успешно стартовал с французского космодрома Куру
В 11:54 по московскому времени с космодрома Куру во французской Гвиане успешно стартовала российская ракета-носитель «Союз-СТ-А». Она должна вывести на орбиту четыре европейских коммерческих спутника и один телескоп, сообщает с космодрома Куру спецкор НСН.
Ракету-носитель должны были запустить ровно сутки назад, однако старт отложили из-за сбоя в автоматике. При этом некоторые СМИ сообщили, что проблемы связаны с разгонным блоком "Фрегат" российской ракеты, однако в Роскосмосе эту версию опровергли.
Ранее глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль подтвердил НСН, что так называемый «красный сигнал» при подготовке старта был выявлен автоматикой в ходе проведения заключительных операций. Это произошло за 85 минут до запуска.
Собеседник НСН добавил, что приостановка запуска проводилась в рамках стандартных процедур.
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