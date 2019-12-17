Пуск «Союза» с Куру отложили из-за технических проблем

Пуск ракеты-носителя «Союз» со спутниками с космодрома Куру во французской Гвиане вынужденно отложен на сутки из-за проблем с разгонным блоком «Фрегат», передает спецкор НСН с места событий.

Ракета «Союз» должна вывести на орбиту четыре спутника и телескоп Cheops. Отмечается, что проблемы были выявлены в программном обеспечении

В настоящее время представители французской стороны готовят официальное заявление относительно сбоя во «Фрегате». Также спецкор НСН отмечает, что сейчас в районе космодрома идет проливной тропический дождь.

Новая попытка запуска должна состояться в среду, 18 декабря, в 11:54 по московскому времени.



