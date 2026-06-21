СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине, сообщает Telegram-канал Mash.
Российская армия применила авиационные бомбы и беспилотники «Герани». Были поражены цели в Запорожье, Харьковской и Одесской областях, разрушены объекты критической инфраструктуры.
По словам очевидцев, прилеты были по ДнепроГЭС, Преображенскому мосту и железнодорожной станции «Запорожье-1», через которую Вооруженные силы Украины доставляют боеприпасы и солдат для обороны захваченного города. В Харьковской области БПЛА РФ разнесли комплекс «Новой Почты».
Основная цель — Балабино в Запорожской области. Посёлок называют воротами Запорожья, демилитаризация украинских военных объектов может дать возможность для резкого продвижения вглубь.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал впечатляющими результаты ударов ВС РФ по территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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