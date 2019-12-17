«Союз» не смог улететь с космодрома Куру. ВИДЕО

Во вторник, 17 декабря, с космодрома Куру во французской Гвиане должна была стартовать ракета-носитель «Союз-СТ» с четырьмя европейскими спутниками и одним телескопом.

Запуск пришлось перенести на сутки из-за технических проблем. Отмечается, что был выявлен сбой в программном обеспечении одного из разгонных блоков. В настоящее время ведется анализ для выявления и устранения неисправности.

Глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль (на фото) уточнил, что при начале автоматической процедуры подготовки к запуску систем «Союза» сработал так называемый красный сигнал.

«Была проведена заправка ракеты. После запуска автоматической цепи в 4:29 по местному времени мы получили сигнал об ошибке и остановили ее. Мы анализируем данные, и совместно с нашими российскими коллегами и техническими специалистами, проводим проверку. Мы действуем согласно стандартной процедуре, подобные ситуации уже происходили как минимум дважды. Позднее, сегодня, предоставим дополнительную информацию», - сказал Исраэль в интервью специальному корреспонденту НСН.

Отметим, что спецкор НСН за несколько часов до запуска запечатлел разгонные блоки «Союза». Вторая попытка запуска должна состояться в среду, 18 декабря, в 11:54 мск.