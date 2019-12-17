Тропический ливень и «красный сигнал». Как космодром Куру не смог запустить «Союз-СТ-А»
Спецкор НСН публикует фото и видео со стартовой площадки во Французской Гвинее, откуда должен был состояться пуск ракеты «Союз-СТ-А» с пятью спутниками на борту.
Пуск ракеты «Союз-СТ-А» с космодрома Куру с пятью европейскими космическими аппаратами был отложен на сутки из-за неисправности в системе управления, передает из Французской Гвианы специальный корреспондент НСН Инна Харченко.
Старт российского космического "грузовика" с европейскими спутниками на борту был запланирован на 11:54 мск 17 декабря, и хотя сутки перед стартом над космодромом шел тропический ливень, ничто не предвещало отмены пуска. Сбой в системе управления ракетоносителя, так называемый "красный сигнал", был выявлен автоматикой в ходе проведения заключительных операций за 85 минут до пуска. Старт перенесли на резервную дату — 18 декабря 2019 года в 11:54 мск.. В настоящее время ведутся работы по устранению неисправностей.
НСН публикует фоторепортаж со стартовой площадки французского космодрома в тропической Гвиане, а также из мобильной башни российской ракеты-носителя "Союз-СТ-А".
Как заявил НСН глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль неполадку выявили уже после заправки ракеты топливом.
«Была проведена заправка ракеты. После запуска автоматической цепи в 4:29 по местному времени мы получили сигнал об ошибке и остановили ее. Мы анализируем данные, и совместно с нашими российскими коллегами и техническими специалистами, проводим проверку. Мы действуем согласно стандартной процедуре, подобные ситуации уже происходили как минимум дважды», - сказал Исраэль в интервью спецкору НСН.
Особенностью подготовки этого пуска стала раздельная транспортировка трех ступеней носителя и космической головной части. Затем они собирались прямо на пусковой установки с использованием мобильной башни обслуживания.
Стефан Исраэль - глава корпорации ArianespaceФОТО: НСН
Головная часть ракеты «Союз-СТ-А» включает в себя разгонный блок и космические аппараты. Ракета должна вывести на орбиту пять спутников: COSMO-SkyMed и CHEOPS, а также три малых аппарата. Первый спутник — итальянский аппарат смешанного гражданского и военного назначения, зонд дистанционного зонирования Земли второго поколения, который предназначен для получения радиолокационных изображений высокого разрешения. CHEOPS или «характеризующий экзопланетный спутник» — это компактный (58 килограмм) телескоп Европейского космического агентства, который позволит изучать экзопланеты: искать новые объекты и анализировать данные о уже открытых небесных тел. Также на орбиту должны выйти три малых космических аппарата, в том числе французские научные нано-спутники EyeSat и ANGELS.
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