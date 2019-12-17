Тропический ливень и «красный сигнал». Как космодром Куру не смог запустить «Союз-СТ-А»

Пуск ракеты «Союз-СТ-А» с космодрома Куру с пятью европейскими космическими аппаратами был отложен на сутки из-за неисправности в системе управления, передает из Французской Гвианы специальный корреспондент НСН Инна Харченко.

Старт российского космического "грузовика" с европейскими спутниками на борту был запланирован на 11:54 мск 17 декабря, и хотя сутки перед стартом над космодромом шел тропический ливень, ничто не предвещало отмены пуска. Сбой в системе управления ракетоносителя, так называемый "красный сигнал", был выявлен автоматикой в ходе проведения заключительных операций за 85 минут до пуска. Старт перенесли на резервную дату — 18 декабря 2019 года в 11:54 мск.. В настоящее время ведутся работы по устранению неисправностей.

НСН публикует фоторепортаж со стартовой площадки французского космодрома в тропической Гвиане, а также из мобильной башни российской ракеты-носителя "Союз-СТ-А".