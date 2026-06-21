Россиянам разрешили пользоваться Visa и Mastercard до 2030 года
Российские банки продолжают замену карт международных платежных систем Visa и Mastercard на отечественную «Мир», сообщает РИА Новости.
Данный процесс происходит плавно. В «Сбербанке» заявили, что заменить такой объем карт в сжатые сроки не приставляется возможным. В организации назвали срок замены «пластика» до 2030 года оптимальным для плавного перехода.
В «Т-Банке» указали, что в настоящее время доля клиентов с картами международных систем составляет 15% и но показатель постепенно снижается. Замена происходит достаточно быстро, поэтому в банке не видят причин для форсирования процесса.
ВТБ также реализует стратегию перехода на национальную систему — за прошлый год было заменено около трети карт.
Ранее в ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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