Роскосмос: Перенос запуска с Куру не связан с «Фрегатом-М»

Сам «Фрегат-М» приведен в исходное состояние и готов к повторному набору стартовой готовности после устранения причин, вызвавших перенос старта.

Ранее глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль в интервью НСН подтвердил, что так называемый «красный сигнал» был выявлен автоматикой в ходе проведения заключительных операций за 85 минут до пуска.

«Была проведена заправка ракеты. После запуска автоматической цепи в 4:29 по местному времени мы получили сигнал об ошибке и остановили ее», - сказал он спецкору НСН.

Исраэль в ходе интервью подчеркнул, что приостановка запуска проводилась в рамках стандартных процедур.

Повторный запуск состоится в среду, 18 декабря, в 11:54 по московскому времени.

