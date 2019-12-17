Роскосмос: Перенос запуска с Куру не связан с «Фрегатом-М»

17 декабря 201918:27

В Роскосмосе прокомментировали публикации в СМИ о том, что перенос запуска ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во французской Гвиане якобы связан с неполадками в разгонном блоке «Фрегат-М».

Как подчеркнули в Роскосмосе, все системы разгонного блока при подготовке запуска работали в штатном режиме, подготовка блока была приостановлена по команде автоматики.

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Сам «Фрегат-М» приведен в исходное состояние и готов к повторному набору стартовой готовности после устранения причин, вызвавших перенос старта.

Ранее глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль в интервью НСН подтвердил, что так называемый «красный сигнал» был выявлен автоматикой в ходе проведения заключительных операций за 85 минут до пуска.

«Была проведена заправка ракеты. После запуска автоматической цепи в 4:29 по местному времени мы получили сигнал об ошибке и остановили ее», - сказал он спецкору НСН.

Исраэль в ходе интервью подчеркнул, что приостановка запуска проводилась в рамках стандартных процедур.

Повторный запуск состоится в среду, 18 декабря, в 11:54 по московскому времени.

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ФОТО: НСН
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