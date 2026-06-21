В жилом доме в Белгородской области из-за атаки БПЛА случился пожар

В Яковлевском округе Белгородской области вспыхнул пожар в жилом многоквартирном доме, сообщают «Известия».

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Это произошло в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, указал региональный оперштаб. В результате детонации в здании загорелся балкон.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате никто не пострадал. Из-за атаки поврежден фасад и домовое остекление.

Днем ранее Белгород и его округ дважды за утро попали под ракетный обстрел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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