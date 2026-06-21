В жилом доме в Белгородской области из-за атаки БПЛА случился пожар

Четыре человека пострадали в результате атак ВСУ в регионах РФ Мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ в Краснодаре Россияне с 1 июля смогут продавать жилье по биометрии В Гидрометцентре предупредили о сильных дождях в ряде регионов на следующей неделе Россия вошла в тройку стран с самым низким «индексом пикника»