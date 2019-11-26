МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону

В документе отмечается, что командир судна впал перед крушением в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота. Помимо этого, катастрофе способствовала недостаточная подготовка экипажа, турбулентность и возможная усталость пилотов.

«Катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании», — отмечается в отчёте МАК.

Напомним, лайнер Boeing 737-800 компании Flydubai, следовавший рейсом из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону при посадке в сложных метеоусловиях в 2016 году. 55 пассажиров и 7 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

